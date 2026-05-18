GIGABYTE ra mắt phiên bản B850 Ari Editions mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ cộng đồng anime và người dùng tự build PC

ĐÀI BẮC, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, công bố ra mắt bo mạch chủ phiên bản Ari mới mang tên B850 AORUS ELITE-P ICE, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ cộng đồng yêu thích anime và người dùng tự build PC trên toàn cầu. Được xây dựng như sứ giả bảo hộ công nghệ của AORUS, Ari là một nhân vật ACG (Anime, Comics, Games) nguyên bản đại diện cho hiệu năng, sáng tạo và tinh thần gaming . Sau khi phiên bản B850M Ari Edition được đón nhận mạnh mẽ trên toàn cầu, GIGABYTE tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm với phiên bản ATX nhằm đáp ứng đa dạng hơn các nhu cầu lắp ráp và tùy biến PC.

Sở hữu bộ hình minh họa độc quyền theo chủ đề Ari, các chi tiết hình ảnh lấy cảm hứng từ nhân vật và có sẵn cả hai phiên bản màu đen và trắng, phiên bản này được thiết kế để kết nối mạnh mẽ với những người yêu thích anime đang tìm kiếm một dàn PC đậm chất cá nhân và mang lại trải nghiệm đắm chìm hơn. Bên cạnh phong cách thẩm mỹ đậm chất anime, bo mạch chủ phiên bản B850 Ari Edition còn tích hợp X3D Turbo Mode, công nghệ D5 Bionic Corsa tích hợp AI và các cải tiến EZ-DIY của GIGABYTE, mang đến trải nghiệm chơi game và lắp ráp PC mượt mà hơn cho những người dùng đề cao cả hiệu năng lẫn khả năng cá nhân hóa.

X3D Turbo Mode được thiết kế để giúp tăng hiệu năng chơi game trên các bộ xử lý AMD Ryzen™ 9000 X3D lên tới 18% chỉ với một cú nhấp chuột. Đối với các bộ xử lý Ryzen™ 9000 không thuộc dòng X3D, tính năng này mang lại hiệu năng chơi game tương đương với các phiên bản Ryzen™ X3D tương ứng.

Công nghệ D5 Bionic Corsa tích hợp AI Snatch nhằm tối ưu hoá hiệu năng ép xung bộ nhớ và CPU một cách thông minh, trong khi thiết kế PCB AI-Driven giúp cải thiện chất lượng tín hiệu thông qua mô phỏng và tinh chỉnh bằng AI. Ngoài ra, HyperTune BIOS tận dụng tối ưu hóa bằng AI để tinh chỉnh hiệu năng bộ nhớ và hệ thống, mang lại trải nghiệm điện toán phản hồi nhanh và ổn định hơn.

Để đơn giản hóa hơn nữa quá trình lắp ráp, các mẫu B850 AORUS ELITE-P được trang bị đầy đủ loạt cải tiến EZ-DIY. Thiết kế M.2 EZ-Flex được cấp bằng sáng chế giúp cải thiện hiệu quả tản nhiệt SSD nhờ đế tản nhiệt linh hoạt, trong khi M.2 EZ-Latch Click 2 cho phép lắp đặt tản nhiệt M.2 mà không cần vít. EZ-Latch Plus giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và tháo rời SSD M.2 cùng card đồ họa, còn WIFI EZ-Plug tích hợp các đầu kết nối ăng-ten Wi-Fi vào một cụm đầu nối duy nhất để quá trình thiết lập trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Các phiên bản B850 Ari Edition mới sẽ được trưng bày tại gian hàng GIGABYTE (#M0520) trong khuôn khổ triển lãm COMPUTEX. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập gian hàng GIGABYTE hoặc trang sản phẩm chính thức.

