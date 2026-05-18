GIGABYTE เปิดตัว B850 Ari Editions ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคอมมูนิตี้อนิเมะและผู้ที่ชื่นชอบการประกอบพีซีด้วยตนเอง

18 May, 2026, 18:39 CST

ไทเป, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวเมนบอร์ด Ari รุ่นใหม่ B850 AORUS ELITE-P ICE ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ชื่นชอบอนิเมะและชุมชน PC DIY ทั่วโลก โดย Ari ถูกสร้างขึ้นในฐานะ "นางฟ้าผู้พิทักษ์ด้านเทคโนโลยี" ของ AORUS และเป็นตัวละคร ACG ออริจินัลที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณแห่งการเล่นเกม หลังจาก B850M Ari ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากทั่วโลก GIGABYTE จึงขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยเวอร์ชัน ATX เพื่อรองรับความต้องการด้านการประกอบและการปรับแต่งพีซีที่หลากหลายยิ่งขึ้น

GIGABYTE เปิดตัว B850 Ari รุ่นใหม่ ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากชุมชนอนิเมะและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ DIY

รุ่นพิเศษนี้มาพร้อมงานศิลป์ธีม Ari สุดเอกซ์คลูซีฟ องค์ประกอบภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละคร มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แฟนอนิเมะที่ต้องการชุดคอมพิวเตอร์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากดีไซน์แนวอนิเมะอันโดดเด่นแล้ว เมนบอร์ด B850 Ari ยังมาพร้อมเทคโนโลยี X3D Turbo Mode, D5 Bionic Corsa ที่เสริมพลังด้วย AI และนวัตกรรม EZ-DIY ของ GIGABYTE เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมและประกอบพีซีที่ลื่นไหลยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านประสิทธิภาพและการปรับแต่งเฉพาะตัว

X3D Turbo Mode ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมบนโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ 9000 X3D ได้สูงสุดถึง 18% ด้วยการเปิดใช้งานเพียงคลิกเดียว ส่วนโปรเซสเซอร์ Ryzen™ 9000 รุ่น non-X3D ก็สามารถให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมใกล้เคียงกับ Ryzen™ X3D ได้เช่นกัน

เทคโนโลยี D5 Bionic Corsa ที่เสริมด้วย AI ผสานระบบ AI Snatch ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโอเวอร์คล็อกหน่วยความจำและ CPU อย่างชาญฉลาด ขณะที่ AI-Driven PCB Design ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของสัญญาณผ่านการจำลองและการปรับแต่งด้วย AI นอกจากนี้ HyperTune BIOS ยังใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อปรับแต่งหน่วยความจำและประสิทธิภาพของระบบ ทำให้การทำงานตอบสนองได้รวดเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น

เพื่อทำให้กระบวนการประกอบพีซีง่ายขึ้น B850 AORUS ELITE-P ยังมาพร้อมชุดนวัตกรรม EZ-DIY อย่างครบครัน โดยดีไซน์ M.2 EZ-Flex ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ SSD ผ่านฐานระบายความร้อนแบบยืดหยุ่น ขณะที่ M.2 EZ-Latch Click 2 ช่วยให้ติดตั้งฮีตซิงก์ M.2 ได้โดยไม่ต้องใช้สกรู ส่วน EZ-Latch Plus ช่วยให้การติดตั้งและถอด M.2 SSD และการ์ดจอทำได้ง่ายขึ้น และ WIFI EZ-Plug รวมขั้วต่อเสาอากาศ Wi-Fi เข้าไว้ในอะแดปเตอร์เดียว เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและสะดวกกว่าเดิม

เมนบอร์ด B850 Ari รุ่นใหม่จะถูกนำไปจัดแสดงที่บูธ GIGABYTE (#M0520) ภายในงาน COMPUTEX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบูธของ GIGABYTE หรือหน้าผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ

GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities

GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities

GIGABYTE, the world's leading computer brand, announces the launch of the new Ari edition motherboard, B850 AORUS ELITE-P ICE, created to respond to...
