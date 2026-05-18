GIGABYTE เปิดตัว B850 Ari Editions ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคอมมูนิตี้อนิเมะและผู้ที่ชื่นชอบการประกอบพีซีด้วยตนเอง
News provided byGIGABYTE
18 May, 2026, 18:39 CST
ไทเป, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวเมนบอร์ด Ari รุ่นใหม่ B850 AORUS ELITE-P ICE ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ชื่นชอบอนิเมะและชุมชน PC DIY ทั่วโลก โดย Ari ถูกสร้างขึ้นในฐานะ "นางฟ้าผู้พิทักษ์ด้านเทคโนโลยี" ของ AORUS และเป็นตัวละคร ACG ออริจินัลที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณแห่งการเล่นเกม หลังจาก B850M Ari ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากทั่วโลก GIGABYTE จึงขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยเวอร์ชัน ATX เพื่อรองรับความต้องการด้านการประกอบและการปรับแต่งพีซีที่หลากหลายยิ่งขึ้น
รุ่นพิเศษนี้มาพร้อมงานศิลป์ธีม Ari สุดเอกซ์คลูซีฟ องค์ประกอบภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละคร มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แฟนอนิเมะที่ต้องการชุดคอมพิวเตอร์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากดีไซน์แนวอนิเมะอันโดดเด่นแล้ว เมนบอร์ด B850 Ari ยังมาพร้อมเทคโนโลยี X3D Turbo Mode, D5 Bionic Corsa ที่เสริมพลังด้วย AI และนวัตกรรม EZ-DIY ของ GIGABYTE เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมและประกอบพีซีที่ลื่นไหลยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านประสิทธิภาพและการปรับแต่งเฉพาะตัว
X3D Turbo Mode ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมบนโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ 9000 X3D ได้สูงสุดถึง 18% ด้วยการเปิดใช้งานเพียงคลิกเดียว ส่วนโปรเซสเซอร์ Ryzen™ 9000 รุ่น non-X3D ก็สามารถให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมใกล้เคียงกับ Ryzen™ X3D ได้เช่นกัน
เทคโนโลยี D5 Bionic Corsa ที่เสริมด้วย AI ผสานระบบ AI Snatch ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโอเวอร์คล็อกหน่วยความจำและ CPU อย่างชาญฉลาด ขณะที่ AI-Driven PCB Design ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของสัญญาณผ่านการจำลองและการปรับแต่งด้วย AI นอกจากนี้ HyperTune BIOS ยังใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อปรับแต่งหน่วยความจำและประสิทธิภาพของระบบ ทำให้การทำงานตอบสนองได้รวดเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้กระบวนการประกอบพีซีง่ายขึ้น B850 AORUS ELITE-P ยังมาพร้อมชุดนวัตกรรม EZ-DIY อย่างครบครัน โดยดีไซน์ M.2 EZ-Flex ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ SSD ผ่านฐานระบายความร้อนแบบยืดหยุ่น ขณะที่ M.2 EZ-Latch Click 2 ช่วยให้ติดตั้งฮีตซิงก์ M.2 ได้โดยไม่ต้องใช้สกรู ส่วน EZ-Latch Plus ช่วยให้การติดตั้งและถอด M.2 SSD และการ์ดจอทำได้ง่ายขึ้น และ WIFI EZ-Plug รวมขั้วต่อเสาอากาศ Wi-Fi เข้าไว้ในอะแดปเตอร์เดียว เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและสะดวกกว่าเดิม
เมนบอร์ด B850 Ari รุ่นใหม่จะถูกนำไปจัดแสดงที่บูธ GIGABYTE (#M0520) ภายในงาน COMPUTEX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบูธของ GIGABYTE หรือหน้าผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
SOURCE GIGABYTE
Share this article