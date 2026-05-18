GIGABYTE stellt neue B850 Ari-Editionen für Anime- und PC-DIY-Fans vor

TAIPEI, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE kündigt mit dem B850 AORUS ELITE-P ICE ein neues Motherboard der Ari-Edition an. Das Modell wurde für Anime-Fans und die weltweite PC-DIY-Community entwickelt. Ari ist eine originelle ACG-Figur und wurde als technologischer Schutzengel von AORUS konzipiert, um Leistung, Kreativität und Gaming-Spirit visuell zu verkörpern. Nach der positiven Resonanz auf die B850M Ari Edition erweitert GIGABYTE das Sortiment um eine ATX-Version, um einem breiteren Spektrum an PC-Konfigurationen und Individualisierungswünschen gerecht zu werden.

GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities

Mit exklusiven Ari-Motiven, charakterinspirierten Designelementen und Varianten in Schwarz und Weiß richtet sich die Edition an Anime-Fans, die ihrem Setup eine ausdrucksstarke, immersive Ästhetik verleihen möchten. Neben dem an Anime angelehnten Design bieten die Motherboards der B850 Ari Edition den X3D Turbo Mode von GIGABYTE, die KI-gestützte D5 Bionic Corsa-Technologie sowie verschiedene EZ-DIY-Funktionen. Dadurch können Nutzer ein flüssigeres Gaming-Erlebnis und einen komfortableren PC-Zusammenbau genießen.

Der X3D Turbo Mode wurde entwickelt, um die Gaming-Leistung auf AMD Ryzen™ 9000 X3D-Prozessoren per Ein-Klick-Aktivierung zu optimieren. Dabei kann je nach Hardware-Konfiguration eine Leistungssteigerung von bis zu 18 % erreicht werden. Bei Ryzen™ 9000-Prozessoren ohne X3D kann der Modus unter bestimmten Voraussetzungen eine Gaming-Leistung ermöglichen, die mit der ihrer Ryzen™ X3D-Pendants vergleichbar ist.

Die KI-gestützte D5 Bionic Corsa-Technologie integriert AI Snatch, das die Speicher- und CPU-Übertaktung intelligent optimiert. Ergänzend kann ein KI-gestütztes PCB-Design die Signalintegrität durch Simulation und Tuning verbessern. Darüber hinaus nutzt das HyperTune-BIOS KI-gestützte Optimierungsfunktionen zur Feinabstimmung der Speicher- und Systemleistung, um ein reaktionsschnelleres und stabileres Computererlebnis zu ermöglichen.

Um den Zusammenbau weiter zu vereinfachen, sind die B850 AORUS ELITE-P-Modelle mit mehreren EZ-DIY-Funktionen ausgestattet. Das patentierte M.2 EZ-Flex-Design soll die SSD-Kühlleistung durch eine flexible Kühlplatte verbessern, während M.2 EZ-Latch Click 2 die schraubenlose Montage von M.2-Kühlkörpern ermöglicht. EZ-Latch Plus erleichtert den Ein- und Ausbau von M.2-SSDs und Grafikkarten. WIFI EZ-Plug bündelt die Wi-Fi-Antennenanschlüsse in einem Adapter, um dadurch eine schnellere und einfachere Einrichtung zu ermöglichen.

Die neuen B850 Ari-Editionen werden während der COMPUTEX am GIGABYTE-Stand (Nr. M0520) vorgestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den GIGABYTE-Stand oder die offizielle Produktseite.

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