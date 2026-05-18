GIGABYTE stellt neue B850 Ari-Editionen für Anime- und PC-DIY-Fans vor

News provided by

GIGABYTE

May 18, 2026, 23:56 ET

TAIPEI, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE kündigt mit dem B850 AORUS ELITE-P ICE ein neues Motherboard der Ari-Edition an. Das Modell wurde für Anime-Fans und die weltweite PC-DIY-Community entwickelt. Ari ist eine originelle ACG-Figur und wurde als technologischer Schutzengel von AORUS konzipiert, um Leistung, Kreativität und Gaming-Spirit visuell zu verkörpern. Nach der positiven Resonanz auf die B850M Ari Edition erweitert GIGABYTE das Sortiment um eine ATX-Version, um einem breiteren Spektrum an PC-Konfigurationen und Individualisierungswünschen gerecht zu werden.

Continue Reading
GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities
GIGABYTE Launches New B850 Ari Editions to Respond to the Growing Demand from Anime and PC DIY Communities

Mit exklusiven Ari-Motiven, charakterinspirierten Designelementen und Varianten in Schwarz und Weiß richtet sich die Edition an Anime-Fans, die ihrem Setup eine ausdrucksstarke, immersive Ästhetik verleihen möchten. Neben dem an Anime angelehnten Design bieten die Motherboards der B850 Ari Edition den X3D Turbo Mode von GIGABYTE, die KI-gestützte D5 Bionic Corsa-Technologie sowie verschiedene EZ-DIY-Funktionen. Dadurch können Nutzer ein flüssigeres Gaming-Erlebnis und einen komfortableren PC-Zusammenbau genießen.

Der X3D Turbo Mode wurde entwickelt, um die Gaming-Leistung auf AMD Ryzen™ 9000 X3D-Prozessoren per Ein-Klick-Aktivierung zu optimieren. Dabei kann je nach Hardware-Konfiguration eine Leistungssteigerung von bis zu 18 % erreicht werden. Bei Ryzen™ 9000-Prozessoren ohne X3D kann der Modus unter bestimmten Voraussetzungen eine Gaming-Leistung ermöglichen, die mit der ihrer Ryzen™ X3D-Pendants vergleichbar ist.

Die KI-gestützte D5 Bionic Corsa-Technologie integriert AI Snatch, das die Speicher- und CPU-Übertaktung intelligent optimiert. Ergänzend kann ein KI-gestütztes PCB-Design die Signalintegrität durch Simulation und Tuning verbessern. Darüber hinaus nutzt das HyperTune-BIOS KI-gestützte Optimierungsfunktionen zur Feinabstimmung der Speicher- und Systemleistung, um ein reaktionsschnelleres und stabileres Computererlebnis zu ermöglichen.

Um den Zusammenbau weiter zu vereinfachen, sind die B850 AORUS ELITE-P-Modelle mit mehreren EZ-DIY-Funktionen ausgestattet. Das patentierte M.2 EZ-Flex-Design soll die SSD-Kühlleistung durch eine flexible Kühlplatte verbessern, während M.2 EZ-Latch Click 2 die schraubenlose Montage von M.2-Kühlkörpern ermöglicht. EZ-Latch Plus erleichtert den Ein- und Ausbau von M.2-SSDs und Grafikkarten. WIFI EZ-Plug bündelt die Wi-Fi-Antennenanschlüsse in einem Adapter, um dadurch eine schnellere und einfachere Einrichtung zu ermöglichen.

Die neuen B850 Ari-Editionen werden während der COMPUTEX am GIGABYTE-Stand (Nr. M0520) vorgestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den GIGABYTE-Stand oder die offizielle Produktseite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980879/image1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

GIGABYTE Bridges the Gap Between Cinematic Splendor and Competitive Edge with New MLA+ WOLED and Dual-Mode Gaming Monitors

GIGABYTE Bridges the Gap Between Cinematic Splendor and Competitive Edge with New MLA+ WOLED and Dual-Mode Gaming Monitors

GIGABYTE TECHNOLOGY Co., Ltd., a global pioneer in high-performance gaming hardware, is redefining the 27-inch display category today by bridging the ...
GIGABYTE Announces OLED Monitor Bundle with Xbox Game Pass Ultimate, Elevating Gaming Across Every Genre

GIGABYTE Announces OLED Monitor Bundle with Xbox Game Pass Ultimate, Elevating Gaming Across Every Genre

GIGABYTE, the world's leading computer brand, announced a new limited-time bundle campaign offering gamers an enhanced way to experience today's most ...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Electronic Gaming

Electronic Gaming

News Releases in Similar Topics