타이베이, 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 컴퓨터 브랜드의 글로벌 리더 기가바이트(GIGABYTE)가 전 세계 애니메이션 팬과 PC DIY 커뮤니티의 기대에 부응하기 위해제작한 새로운 Ari 에디션 메인보드 B850 AORUS ELITE-P ICE를 출시한다고 발표했다. AORUS의 기술 수호천사로 탄생한 아리(Ari)는 성능, 창의성, 게임 정신을 생생하게 구현하는 오리지널 ACG 캐릭터다. B850M Ari 에디션이 전 세계에서 뜨거운 반응을얻은 데 이어 기가바이트는 더 광범위한 PC 빌드 및 독창적인 스타일 연출 니즈를 위해 ATX 버전으로 라인업을 확대한다.

기가바이트, 애니메이션 및 PC DIY 커뮤니티의 증가하는 수요에 대응하기 위해 새로운 B850 Ari 에디션 출시

단독 공개되는 Ari 테마 아트워크와 캐릭터 중심의 비주얼을 구현하고블랙 및 화이트 버전으로 제공되는 이번 에디션은 보다 개성 있고 몰입감 있는 심미적인 셋업을 원하는 애니메이션 팬들의 취향에 부응하도록 설계됐다. 독창적인 서브컬처 감성의 디자인을 넘어 B850 Ari 에디션 보드는 기가바이트의 X3D Turbo Mode, AI 기반 D5 Bionic Corsa 기술, EZ-DIY 혁신 기능을 통합해 성능과 개인화를 모두 중시하는 사용자에게 더 원활한 게이밍 및 PC 조립 경험을 제공한다.

X3D Turbo Mode는 원클릭 활성화를 통해 AMD Ryzen™ 9000 X3D 프로세서의 게임 성능을 최대 18%까지 최적화하도록 설계됐다. Ryzen™ 9000 X3D 일반 프로세서의 경우 Ryzen™ X3D 제품군에 준하는 게임 성능을 구현할 수 있도록 지원한다.

AI 기반 D5 Bionic Corsa 기술은 메모리 및 CPU 오버클러킹 성능을 지능적으로 최적화하는 AI Snatch를 통합했으며, AI-Driven PCB Design은 AI 시뮬레이션 및 튜닝을 통해 신호 무결성을 향상한다. 또한 HyperTune BIOS는 AI 지원 최적화를 활용해 메모리 및 시스템 성능을 세밀하게 조정함으로써 향상된 응답 속도와 탄탄한 안정성을 제공한다.

조립 과정을 더욱 간소화하기 위해 B850 AORUS ELITE-P 모델에는 EZ-DIY 혁신 기능 전체 제품군이 탑재됐다. 특허받은 M.2 EZ-Flex 설계는 유연한 열 베이스플레이트(thermal baseplate)를 통해 SSD 냉각 효율을 개선하며, M.2 EZ-Latch Click 2는 M.2 방열판을 나사 없이 설치할 수 있게 해준다. EZ-Latch Plus는 M.2 SSD와 그래픽 카드의 설치 및 제거를 간소화하고, WIFI EZ-Plug는 Wi-Fi 안테나 커넥터를 하나의 어댑터로 결합해 더 빠르고 쉬운 설치를 지원한다.

새로운 B850 Ari 에디션은 COMPUTEX 기간 기가바이트 부스(#M0520)에서 전시될 예정이다. 자세한 정보는 기가바이트 부스 또는 공식 제품 페이지에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE