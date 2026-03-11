GIGABYTE lança placas-mãe da série Z890 Plus com suporte aos processadores Intel® Core™ Ultra 200S Plus e à tecnologia CQDIMM

TAIPEI, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca de computadores líder mundial, apresenta as placas-mãe da série Z890 Plus, projetadas para liberar todo o potencial dos processadores Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Com destaque para os modelos AORUS ELITE DUO X e Z890M FORCE DUO X WIFI7 baseados na tecnologia inovadora CQDIMM, esses designs de dual-DIMM oferecem desempenho de memória impecável, integridade de sinal superior e recursos refinados sob medida para gamers e entusiastas de alta performance.

Projetadas para um desempenho de memória ideal sem comprometer a escolher entre capacidade e a velocidade, os modelos Z890 AORUS ELITE DUO X e Z890M FORCE DUO X WIFI7 suportam 128GB de memória por DIMM através de módulos Quad-Rank, permitindo uma capacidade total de 256GB com apenas dois módulos de memória. Através de um design de circuito de placa-mãe otimizado, a GIGABYTE reduz a carga do canal de memória e melhora a integridade do sinal para garantir frequências altas sob cargas de trabalho pesadas, elevando a velocidade para até DDR5-10266. Complementando os avanços de hardware, está a sofisticada tecnologia de ajuste de D5 DUO X BIOS da GIGABYTE. Por meio de uma arquitetura de clock driver otimizada, a BIOS da GIGABYTE gerencia de forma inteligente os timings, a sincronização de sinal e o comportamento da voltagem para liberar todo o potencial de desempenho.

Para elevar ainda mais o desempenho, a GIGABYTE utiliza o Ultra Turbo Mode na série Z890 Plus. Trata-se de um recurso de aumento de desempenho no nível da BIOS que otimiza de forma inteligente as configurações do processador e da DRAM com um simples clique. A série também traz a tecnologia D5 Bionic Corsa da geração anterior, combinando o software AORUS AI Snatch baseado em IA, design de hardware avançado e o firmware HyperTune BIOS para oferecer overclocking de memória DDR5 com um clique.

Expandindo além dos modelos DUO X, linha completa da série Z890 Plus — incluindo as variantes AORUS ELITE, GIGABYTE EAGLE e FORCE — leva essas inovações a um público mais amplo com durabilidade aprimorada e refinamentos focados no usuário. Uma base UD reforçada melhora a rigidez estrutural e protege a placa-mãe durante a instalação. O DriverBIOS, com driver de Wi-Fi pré-instalado, permite conectividade imediata à rede no primeiro boot, enquanto o Rear EZ-Button simplifica a montagem do sistema e a resolução de problemas, mantendo um design de painel frontal limpo e sem interrupções.

Com a arquitetura CQDIMM inovadora e otimização dedicada para dual-DIMM, as placas Z890 AORUS ELITE DUO X e Z890M FORCE DUO X WIFI7 estão na vanguarda do desempenho de memória de alta densidade e alta frequência, definindo o novo padrão para as plataformas de PC de próxima geração. Para mais informações, visite a página oficial do produto https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS.

