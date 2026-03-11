GIGABYTE stellt neue Motherboards der Z890 Plus Serie vor, die Intel® Core™ Ultra 200S Plus Prozessoren und CQDIMM-Technologie unterstützen

TAIPEI, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, stellt die neuen Motherboards der Z890 Plus Serie vor. Diese wurden entwickelt, um das Potenzial der Intel® Core™ Ultra 200S Plus Prozessoren bestmöglich ausschöpfen zu können. Die Modelle AORUS ELITE DUO X und Z890M FORCE DUO X WIFI7 basieren auf der innovativen CQDIMM-Technologie, deren Dual-DIMM-Design hohe Speicherleistung und Signalintegrität sowie spezielle Funktionen bietet, die auf Mainstream-Gamer und leistungsorientierte Anwender zugeschnitten sind.

GIGABYTE Launches Z890 Plus Series Motherboards Supporting Intel® Core™ Ultra 200S Plus Processors and CQDIMM Technology

Die Modelle Z890 AORUS ELITE DUO X und Z890M FORCE DUO X WIFI7 wurden für eine gute Speicherleistung ohne Kompromisse zwischen Kapazität und Geschwindigkeit entwickelt und unterstützen 128 GB Speicher pro DIMM über Quad-Rank-Speichermodule, was eine volle Kapazität von 256 GB mit nur zwei Speichermodulen ermöglicht. Durch ein speziell entwickeltes Motherboard-Schaltungsdesign kann GIGABYTE die Belastung der Speicherkanäle reduzieren und die Signalintegrität verbessern, um auch bei hoher Auslastung hohe Frequenzen zu ermöglichen und Datenraten von bis zu DDR5-10266 zu erreichen. Ergänzt werden die Fortschritte bei der Hardware durch GIGABYTEs D5 DUO X BIOS-Tuning-Technologie. Durch eine optimierte Takttreiberarchitektur verwaltet GIGABYTEs BIOS auf intelligente Weise das Timing, die Signalsynchronisation und das Spannungsverhalten, um das Leistungspotenzial besser auszuschöpfen.

Für eine zusätzliche Leistungssteigerung nutzt GIGABYTE bei der Z890 Plus Serie den Ultra Turbo Mode. Dabei handelt es sich um eine Funktion auf BIOS-Ebene, die die Prozessor- und DRAM-Einstellungen mit einem einfachen Mausklick auf intelligente Weise optimiert. Zusätzlich kommt bei den Modellen auch die D5 Bionic Corsa-Technologie der vorherigen Generation zum Einsatz, die mit der KI-gesteuerten AORUS AI Snatch Software kombiniert wird. Das moderne Hardware-Design und die HyperTune-BIOS-Firmware ermöglichen außerdem eine DDR5-Übertaktung mit einem Klick.

Abseits der DUO X-Modelle stellt auch die Z890 Plus-Serie – einschließlich der Varianten AORUS ELITE, GIGABYTE EAGLE und FORCE – die neuen Innovationen einer breiten Nutzergruppe zur Verfügung und bietet verbesserte Stabilität und benutzerorientierte Optimierungen. Eine verstärkte UD-Bodenplatte verbessert die strukturelle Integrität und schützt das Motherboard während der Installation. DriverBIOS mit einem vorinstallierten Wi-Fi-Treiber ermöglicht eine sofortige Netzwerkverbindung beim ersten Booten, während der Rear EZ-Button den Systemaufbau und die Fehlerbehebung erleichtern kann und zugleich ein sauberes Frontpanel-Design ermöglicht.

Mit der speziell entwickelten CQDIMM-Architektur und der Dual-DIMM-Optimierung zählen das Z890 AORUS ELITE DUO X und das Z890M FORCE DUO X WIFI7 zu den leistungsstarken Modellen im Bereich High-Density- und Hochfrequenzspeicher und setzen Maßstäbe für PC-Plattformen der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Produktseite https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2927034/GIGABYTE_Launches_Z890_Plus_Series_Motherboards_Supporting_Intel__Core__Ultra.jpg