GIGABYTE lance les cartes mères de la série Z890 Plus prenant en charge les processeurs Intel® Core™ Ultra 200S Plus et la technologie CQDIMM

TAIPEI, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque mondiale d'ordinateurs, présente les cartes mères de la série Z890 Plus conçues pour libérer tout le potentiel des processeurs Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Les modèles AORUS ELITE DUO X et Z890M FORCE DUO X WIFI7, basés sur la technologie innovante CQDIMM, sont des modèles à double DIMM qui offrent des performances de mémoire sans compromis, une intégrité de signal supérieure et des fonctions spécifiques adaptées aux joueurs et aux utilisateurs axés sur les performances.

GIGABYTE Launches Z890 Plus Series Motherboards Supporting Intel® Core™ Ultra 200S Plus Processors and CQDIMM Technology

Conçus pour des performances de mémoire optimales sans compromis entre capacité et vitesse, les modèles Z890 AORUS ELITE DUO X et Z890M FORCE DUO X WIFI7 prennent en charge 128 Go de mémoire par DIMM via des modules de mémoire Quad-Rank, ce qui permet d'obtenir une capacité totale de 256 Go avec seulement deux modules de mémoire. Grâce à une conception optimisée des circuits de la carte mère, GIGABYTE réduit la charge des canaux de mémoire et améliore l'intégrité des signaux pour garantir une fréquence élevée en cas de charge de travail importante. La vitesse est boostée jusqu'à la DDR5-10266. En complément des avancées matérielles, GIGABYTE propose une technologie sophistiquée de réglage du BIOS D5 DUO X. Grâce à une architecture de pilote d'horloge optimisée, le BIOS de GIGABYTE gère intelligemment le timing, la synchronisation des signaux et le comportement de la tension pour libérer leur potentiel de performances.

Pour améliorer encore les performances, GIGABYTE utilise le mode Ultra Turbo dans la série Z890 Plus. Il s'agit d'une fonction d'augmentation des performances au niveau du BIOS qui optimise intelligemment les paramètres du processeur et de la DRAM d'un simple clic. La série reprend également la technologie D5 Bionic Corsa de la génération précédente, combinant le logiciel AORUS AI Snatch piloté par l'IA, une conception matérielle avancée et un micrologiciel BIOS HyperTune pour offrir un overclocking DDR5 en un seul clic.

Au-delà des modèles DUO X, la série Z890 Plus, qui comprend les variantes AORUS ELITE, GIGABYTE EAGLE et FORCE, met ces innovations à la portée d'un public plus large, avec une durabilité accrue et des spécifications axées sur l'utilisateur. Une plaque de base UD renforcée améliore la rigidité structurelle et protège la carte mère pendant l'installation. DriverBIOS avec pilote Wi-Fi préinstallé permet une connectivité réseau immédiate au premier démarrage, tandis que le bouton EZ arrière simplifie le montage du système et le dépannage, tout en conservant une conception propre et ininterrompue de la face avant.

Grâce à l'architecture CQDIMM révolutionnaire et à l'optimisation double DIMM, les Z890 AORUS ELITE DUO X et Z890M FORCE DUO X WIFI7 sont à l'avant-garde des performances de mémoire haute densité et haute fréquence, définissant ainsi la nouvelle norme pour les plateformes PC de nouvelle génération. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page officielle du produit https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927034/GIGABYTE_Launches_Z890_Plus_Series_Motherboards_Supporting_Intel__Core__Ultra.jpg