ĐÀI BẮC, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã giới thiệu dòng Bo mạch chủ Z890 Plus Series được thiết kế nhằm khai thác tối đa tiềm năng của bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Nổi bật trong dòng sản phẩm này là các mẫu AORUS ELITE DUO X và Z890M FORCE DUO X WIFI7, được xây dựng trên công nghệ CQDIMM tiên tiến. Thiết kế hai khe cắm DIMM này mang lại hiệu năng bộ nhớ vượt trội, tốc độ truyền tải tín hiệu cao, và các tính năng được tinh chỉnh phù hợp cho game thủ phổ thông cũng như những người dùng đòi hỏi hiệu năng cao.

GIGABYTE ra mắt dòng Bo mạch chủ Z890 Plus Series hỗ trợ bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 200S Plus và công nghệ CQDIMM

Được thiết kế để đạt hiệu năng bộ nhớ tối ưu mà không phải đánh đổi giữa dung lượng và tốc độ, các mẫu Z890 AORUS ELITE DUO X và Z890M FORCE DUO X WIFI7 hỗ trợ dung lượng bộ nhớ 128GB trên mỗi DIMM thông qua các mô-đun bộ nhớ Quad-Rank, cho phép đạt tổng dung lượng 256GB chỉ với hai mô-đun bộ nhớ. Nhờ thiết kế mạch được tối ưu hóa, GIGABYTE giảm tải cho các kênh bộ nhớ và nâng cao tính toàn vẹn tín hiệu để duy trì tần số cao ngay cả khi xử lý khối lượng công việc nặng, giúp tăng tốc độ lên đến DDR5-10266. Bổ sung cho các cải tiến phần cứng là công nghệ tinh chỉnh D5 DUO X BIOS tinh vi của GIGABYTE. Thông qua kiến trúc trình điều khiển xung nhịp được tối ưu hóa, BIOS của GIGABYTE có thể quản lý thời gian thông minh, đồng bộ hóa tín hiệu, và kiểm soát điện áp, từ đó giải phóng hiệu suất tiềm năng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu năng, GIGABYTE trang bị Ultra Turbo Mode cho dòng Z890 Plus series. Đây là tính năng tăng cường hiệu năng ở cấp độ BIOS, cho phép tối ưu hóa thông minh các thiết lập của bộ xử lý và DRAM chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản. Dòng sản phẩm này cũng kế thừa công nghệ D5 Bionic Corsa từ thế hệ trước, kết hợp phần mềm AORUS AI Snatch điều khiển bằng AI, thiết kế phần cứng tiên tiến và firmware HyperTune BIOS nhằm mang đến khả năng ép xung DDR5 chỉ với một cú nhấp chuột.

Không chỉ giới hạn ở các mẫu DUO X, dòng Z890 Plus series rộng hơn - bao gồm các phiên bản AORUS ELITE, GIGABYTE EAGLE và FORCE, mang trong mình những đổi mới với độ bền được nâng cấp và các cải tiến tập trung vào trải nghiệm người dùng. Một tấm đế UD được gia cố cải thiện độ cứng kết cấu và bảo vệ bo mạch chủ trong quá trình lắp đặt. DriverBIOS với trình điều khiển Wi-Fi được cài đặt sẵn cho phép kết nối mạng ngay từ lần khởi động đầu tiên, trong khi Rear EZ-Button giúp đơn giản hóa quá trình lắp ráp và khắc phục sự cố hệ thống, duy trì thiết kế mặt trước gọn gàng, liền mạch.

Với kiến trúc CQDIMM đột phá và khả năng tối ưu hóa hai khe DIMM được thiết kế chuyên biệt, Z890 AORUS ELITE DUO X và Z890M FORCE DUO X WIFI7 đang dẫn đầu về hiệu năng bộ nhớ mật độ cao và tần số cao, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới cho các nền tảng PC thế hệ kế tiếp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang sản phẩm chính thức https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS.

