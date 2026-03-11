GIGABYTE lanza las placas base Z890 Plus para Intel® Core™ Ultra 200S Plus y tecnología CQDIMM

TAIPÉI, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial de ordenadores, presenta las placas base Z890 Plus Series, diseñadas para aprovechar al máximo el potencial de los procesadores Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Estos diseños dual-DIMM, entre los que destacan los modelos AORUS ELITE DUO X y el Z890M FORCE DUO X WIFI7 con tecnología CQDIMM, ofrecen una memoria con rendimiento incondicional, mejor integridad de señal y características depuradas especialmente diseñadas para jugadores y usuarios que requieren un gran rendimiento.

GIGABYTE Launches Z890 Plus Series Motherboards Supporting Intel® Core™ Ultra 200S Plus Processors and CQDIMM Technology

Los modelos Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 han sido diseñados para ofrecer un rendimiento de memoria óptimo y solucionar así la dicotomía entre capacidad y velocidad. Admiten 128 GB de memoria por DIMM a través de módulos de memoria Quad-Rank, lo que hace posible una capacidad total de 256 GB con solo dos módulos de memoria. Gracias al diseño de circuito optimizado de la placa base, GIGABYTE reduce la carga de memoria y mejora la integridad de la señal para garantizar una frecuencia elevada incluso bajo grandes cargas de trabajo, aumentando la velocidad hasta DDR5-10266. Además, GIGABYTE completa todos estos avances en hardware con una sofisticada tecnología de configuración del D5 DUO X BIOS. Mediante una arquitectura de reloj optimizada, la BIOS de GIGABYTE gestiona de forma inteligente los plazos, la sincronización de señales y la tensión para liberar todo el potencial de rendimiento.

Para mejorar el rendimiento, GIGABYTE aprovecha al máximo el modo Ultra Turbo en las placas base Z890 Plus. Se trata de una función de mejora de rendimiento en la BIOS que optimiza de forma inteligente los ajustes del procesador y la DRAM con un solo clic. La serie también incorpora la tecnología D5 Bionic Corsa de la generación anterior, que combina el software AORUS AI Snatch basado en IA, un diseño de hardware avanzado y el firmware HyperTune BIOS para el overclocking de la DDR5 con un solo clic.

Más allá de los modelos DUO X, la serie Z890 Plus, en la que se cuentan los modelos AORUS ELITE, GIGABYTE EAGLE y FORCE, pone estas innovaciones al alcance de un mayor público con una durabilidad mejorada y modificaciones específicamente pensadas para el usuario. Durante la instalación, una base UD reforzada mejora la rigidez estructural y protege la placa base. El DriverBIOS, con un driver wifi preinstalado, activa al instante la conectividad de redes, mientras que Rear EZ-Button simplifica la construcción del sistema, la resolución de problemas y hace posible que el panel frontal luzca un diseño limpio y minimalista.

Gracias a la arquitectura innovadora CQDIMM y la optimización dual-DIMM, los modelos Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 ofrecen memorias con un rendimiento de primera línea de alta densidad y alta frecuencia, y establecen los estándares para las plataformas de PC de la próxima generación. Para obtener más información sobre el producto, visite el sitio web oficial de la marca https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS.

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/2927034/GIGABYTE_Launches_Z890_Plus_Series_Motherboards_Supporting_Intel__Core__Ultra.jpg