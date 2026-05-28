A GIGABYTE traz o ENTER INFINITY para a COMPUTEX 2026, apresentando seu ecossistema de IA e experiências imersivas de computação

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28 mai, 2026, 01:00 GMT

TAIPEI, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, anunciou sua participação no COMPUTEX 2026 sob o tema "ENTER INFINITY", apresentando sua linha completa de produtos para consumidores, incluindo placas-mãe, placas de vídeo, componentes de PC, notebooks , monitores e periféricos. Comemorando o 40º aniversário da GIGABYTE, a apresentação reflete quatro décadas de inovação líder no setor, ao mesmo tempo em que introduz o próximo capítulo da marca em tecnologia de IA, jogos imersivos, estética refinada e experiências de computação inteligente.

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A GIGABYTE traz o ENTER INFINITY para a COMPUTEX 2026, apresentando seu ecossistema de IA e experiências imersivas de computação
A GIGABYTE traz o ENTER INFINITY para a COMPUTEX 2026, apresentando seu ecossistema de IA e experiências imersivas de computação

Sob o tema ENTER INFINITY, a GIGABYTE conecta seu legado de engenharia de longa data a uma visão visionária para a era da IA. A apresentação destaca como as tecnologias de IA são integradas em todo o ecossistema da GIGABYTE por meio da otimização inteligente de sistemas, computação local de IA e experiências de usuário aprimoradas por IA. Desde ajustes de desempenho e fluxos de trabalho de criadores baseados em IA até PCs com IA e aplicações de edge AI, a GIGABYTE demonstra como a integração entre hardware e software pode tornar a IA mais prática e acessível em jogos, criação, produtividade e uso cotidiano.

Como parte da celebração de seu 40º aniversário, a GIGABYTE lançará a edição limitada da linha INFINITY Series, incluindo placas-mãe, placas de vídeo, gabinetes e periféricos . Liderada pela AORUS, a marca premium de jogos da GIGABYTE, a Série INFINITY combina elementos de design comemorativos com inovação em hardware de alto desempenho, representando a busca contínua da marca por excelência em desempenho, design e experiências do usuário para a próxima geração de jogos e computação inteligente.

Além da Série INFINITY, a GIGABYTE apresentará uma vitrine completa para consumidores centrada em computação de IA e inovação em jogos. O ecossistema de IA abrange PCs com IA, AI BOX e soluções AI TOP, oferecendo aceleração local de IA, fluxos de trabalho escaláveis de IA e otimização inteligente de sistemas em múltiplos cenários. Nos jogos, a GIGABYTE exibirá hardware DIY líder do setor, incluindo placas-mãe, placas de vídeo e monitores OLED para jogos projetados para jogabilidade ultrarresponsiva e visuais imersivos. A GIGABYTE oferece o auge do desempenho em jogos, complementado por inovações estéticas, como montagens de PC STEALTH a cabo e produtos de madeira, combinando desempenho em jogos com design estético de forma perfeita.

Os visitantes podem explorar o #M0520 do Estande de Consumo GIGABYTE no Salão 1 do Centro de Exposições de Nangang, 4º andar, enquanto o #K0802 do Estande Enterprise estará localizado no 1º andar. Durante a exposição, os participantes podem participar de atividades no local para receber brindes exclusivos. Para quem não puder visitar o evento, participe do quiz do 40º Aniversário da Série INFINITY a partir de 1º de junho para ter a chance de ganhar uma placa de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G. Para mais informações, acesse https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986825/COMPUTEX_2026_Preview_KV.jpg

FONTE GIGABYTE

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