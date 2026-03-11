TAIPÉI, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de computación líder en el mundo, presenta las tarjetas madre de la serie Z890 Plus, diseñadas para liberar todo el potencial de los procesadores Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Con los modelos AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 fabricados mediante la innovadora tecnología CQDIMM, estos diseños de doble DIMM ofrecen un rendimiento de memoria sin concesiones, una integridad de señal superior y funciones refinadas adaptadas para los jugadores convencionales y los usuarios enfocados en el rendimiento.

GIGABYTE presenta las tarjetas madre de la serie Z890 Plus compatibles con los procesadores Intel® Core™ Ultra 200S Plus y la tecnología CQDIMM

Diseñados para un rendimiento de memoria óptimo sin comprometer la capacidad ni la velocidad, los modelos Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 admiten 128 GB de memoria por DIMM mediante módulos de memoria Quad-Rank, lo que permite una capacidad total de 256 GB con solo dos módulos de memoria. Mediante un diseño de circuito de tarjeta madre optimizado, GIGABYTE reduce la carga del canal de memoria y mejora la integridad de la señal para garantizar una frecuencia alta bajo cargas de trabajo pesadas, lo cual aumenta la velocidad hasta DDR5-10266. La sofisticada tecnología de ajuste de BIOS de GIGABYTE complementa los avances de hardware. Mediante una arquitectura de controlador de reloj optimizada, el D5 DUO X BIOS de GIGABYTE gestiona de manera inteligente la temporización, la sincronización de la señal y el comportamiento del voltaje para liberar el rendimiento potencial.

Para elevar aún más el rendimiento, GIGABYTE aprovecha el Ultra Turbo Mode en la serie Z890 Plus. Se trata de una función de aumento de rendimiento a nivel de BIOS que optimiza de manera inteligente los ajustes del procesador y la memoria DRAM con un simple clic. La serie también incorpora la tecnología D5 Bionic Corsa de la generación anterior e integra el software AORUS AI Snatch impulsado por IA, un diseño de hardware avanzado y el firmware HyperTune BIOS para ofrecer un overclocking DDR5 con un solo clic.

Al expandirse más allá de los modelos DUO X, la serie Z890 Plus en general, que incluye las variantes AORUS ELITE, GIGABYTE EAGLE y FORCE, acerca estas innovaciones a un público más amplio con una durabilidad mejorada y refinamientos centrados en el usuario. Una placa base UD reforzada mejora la rigidez estructural y protege la tarjeta madre durante la instalación. El DriverBIOS con un controlador de Wi-Fi preinstalado permite una conectividad de red inmediata en el primer arranque, mientras que el Rear EZ-Button simplifica el ensamblaje del sistema y la resolución de problemas, lo que mantiene un diseño de panel frontal limpio e ininterrumpido.

Con la innovadora arquitectura CQDIMM y una optimización de doble DIMM diseñada para este propósito, los modelos Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 se sitúan a la vanguardia del rendimiento de memoria de alta densidad y alta frecuencia, y definen el próximo estándar para las plataformas de PC de última generación. Para más información, visite la página oficial del producto https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927327/GIGABYTE_Launches_Z890_Plus_Series_Motherboards_Supporting_Intel__Core__Ultra.jpg

FUENTE GIGABYTE