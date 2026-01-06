GIGABYTE lanza la tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY con un innovador sistema de refrigeración y un diseño compacto en el evento CES 2026

TAIPÉI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, presenta la última tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY en CES 2026, el evento de electrónica de consumo más grande del mundo, con un diseño revolucionario que combina dimensiones compactas con una solución de refrigeración de última generación. Con el revolucionario sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST y un diseño de placa de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) que es pionero en el sector, este último modelo emblemático redefine el rendimiento del flujo de aire y el espacio ocupado por el formato para las configuraciones de juego de élite.

Un sistema de refrigeración bien diseñado es la clave para liberar todo el potencial de la unidad de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), y siempre fue la máxima prioridad para todas las tarjetas gráficas de GIGABYTE. Con un diseño de PCB separado en la tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 AORUS INFINITY, el nuevo sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST permite un flujo de aire penetrante a ambos lados de la placa trasera para lograr una refrigeración optimizada y sin obstrucciones. En el centro de la tarjeta, un ventilador acelerado (Overdrive) adicional se activa bajo cargas de trabajo intensas, para proporcionar un chorro extra de aire frío que optimiza el rendimiento en los juegos y libera todo el potencial informático de RTX AI.

Esta innovadora tarjeta de video presenta un diseño circular acentuado por una llamativa placa metálica fundida a presión, un disipador de calor circular especialmente diseñado y la icónica iluminación RGB Halo de GIGABYTE para mostrar su estructura con un rendimiento sin precedentes. Al combinar una fabricación de primera calidad, una solución de refrigeración revolucionaria y un diseño que define el sector, la tarjeta mantiene un tamaño compacto, con tan solo 33 cm de longitud y 14,5 cm de altura, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia variedad de cases.

Desde los juegos de élite hasta la IA accesible, GIGABYTE supera los límites en todos los niveles de rendimiento y diseño.

https://mma.prnewswire.com/media/2854355/CES2026_AORUS_INFINITY_KV_1920x1080.jpg

