À l'occasion du CES 2026, GIGABYTE lance la carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY avec un refroidissement innovant et un design compact

TAIPEI, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, dévoile, au cours de CES 2026, sa dernière carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY qui introduit un design révolutionnaire associant des dimensions compactes à une solution de refroidissement de nouvelle génération. Équipé du système de refroidissement révolutionnaire WINDFORCE HYPERBURST et d'un circuit imprimé séparé inédit dans l'industrie, ce tout nouveau modèle phare redéfinit les performances en matière de flux d'air et d'encombrement pour les configurations de jeu d'élite.

Un système de refroidissement bien conçu est la clé pour libérer tout le potentiel d'un GPU, ce qui a toujours été la priorité absolue pour chaque carte graphique GIGABYTE. La carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 AORUS INFINITY est dotée d'un circuit imprimé séparé. Le nouveau système de refroidissement WINDFORCE HYPERBURST permet au flux d'air de pénétrer des deux côtés de la plaque arrière afin d'obtenir un refroidissement rationalisé et sans obstruction. Au centre de la carte, un ventilateur Overdrive supplémentaire est enclenché en cas de charge de travail intense afin de fournir une poussée supplémentaire d'air frais pour des performances de jeu optimales et pour libérer pleinement la puissance de calcul de la RTX AI.

Cette carte innovante possède une conception circulaire accentuée par une plaque métallique moulée sous pression, un dissipateur thermique circulaire spécialement conçu, ainsi que l'éclairage RGB Halo emblématique de GIGABYTE pour mettre en valeur votre configuration avec des performances sans compromis. Associée à un savoir-faire inégalé, à une solution de refroidissement révolutionnaire et à un design qui définit l'industrie, la carte conserve un encombrement compact de seulement 33 cm de long et 14,5 cm de haut, ce qui garantit sa compatibilité avec une large gamme de châssis.

Du jeu d'élite à l'IA accessible, GIGABYTE continue de repousser les limites à tous les niveaux de performances et de conception. Rendez-nous visite au GIGABYTE EVENT | CES 2026 pour plus d'informations. Pour découvrir tous les produits présentés en personne, visitez le stand GIGABYTE #8519 au LVCC North Hall au cours du CES 2026 ou rejoignez les médias et les sessions VIP au Venetian Ballroom Level 3 Lido 3004, 3005, et 3104.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854347/CES2026_AORUS_INFINITY_KV_1920x1080.jpg