技嘉於 CES 2026 發表精巧設計 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 顯示卡 以創新散熱技術釋放極致效能

在外觀設計上，AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 以獨特的圓形設計搭配專為此機種打造，貼合外觀的圓形散熱模組，充分利用每一分散熱空間，將效能極大化，並結合技嘉經典的 RGB Halo 燈效，同時展現科技感與工藝美學，而精巧的機身設計僅 33 公分長、14.5 公分高，確保能相容於不同尺寸的機殼。

從頂級遊戲體驗到 AI 應用，技嘉科技持續在效能與設計層面突破極限。欲了解更多產品資訊，請造訪 GIGABYTE EVENT | CES 2026 官方頁面，或至 CES 2026 技嘉攤位（LVCC North Hall #8519），媒體與貴賓亦可前往 GIGABYTE Ballroom 體驗技嘉最新 AI 技術應用。

