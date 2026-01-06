기가바이트, CES 2026에서 혁신적인 냉각 기술과 콤팩트한 디자인을 결합한 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 그래픽카드 공개

타이베이 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터는 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 CES 2026에서 최신 그래픽카드 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 를 공개하며, 콤팩트한 크기와 차세대 냉각 솔루션을 결합한 혁신적인 디자인을 선보였다. 본 플래그십 모델은 혁신적인 WINDFORCE HYPERBURST 냉각 시스템과 업계 최초의 분리형 PCB 기판 설계를 적용해, 고성능 게임 환경에 최적화된 공기 흐름 성능과 폼팩터의 새로운 기준을 제시한다.

효율적인 냉각 설계는 GPU 성능을 안정적으로 유지하는 핵심 요소로, 기가바이트는 모든 그래픽카드 개발 과정에서 이를 최우선으로 고려해 왔다. AORUS GeForce RTX™ 5090 AORUS INFINITY 그래픽카드에 적용된 분리형 PCB 설계와 최신형 WINDFORCE HYPERBURST 냉각 시스템은 백플레이트 양면을 관통하는 공기 흐름을 구현해, 냉각 효율을 극대화하고 열 정체를 최소화했다. 또한 그래픽카드 중앙부에는 과부하 시에만 작동하는 오버드라이브 팬(Overdrive Fan)이 추가로 탑재돼 고성능 게이밍은 물론 RTX AI 컴퓨팅 환경에서도 안정적인 성능 유지를 지원한다.

이번 신제품은 다이캐스트 메탈 플레이트, 정교하게 설계된 원형 히트싱크, 그리고 기가바이트의 시그니처인 RGB Halo 라이팅을 적용한 원형 디자인을 특징으로 한다. 프리미엄 마감과 차별화된 냉각 솔루션, 압도적 디자인 완성도를 겸비한 이 그래픽카드는 길이 33cm와 높이 14.5cm의 콤팩트한 폼팩터를 구현해, 다양한 PC 케이스와의 호환성도 확보했다.

기가바이트는 고성능 게이밍부터 대중적인 AI 활용 영역에 이르기까지, 성능과 디자인 전반에서 지속적인 혁신을 이어가고 있다. CES 2026에서 공개되는 기가바이트의 최신 기술과 제품에 대한 자세한 내용은 기가바이트 행사 | CES 2026에서 확인할 수 있으며, 행사 기간 동안 LVCC 노스 홀(LVCC North Hall)에 마련된 8519번 부스를 방문하면 전시 제품을 직접 체험할 수 있다. 또한 미디어 및 VIP 대상 전시는 베네시안 연회장(Venetian Ballroom)의 3004호, 3005호, 3104호(3층 Lido)에서 개별적으로로 진행된다.

