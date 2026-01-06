GIGABYTE expande sua visão de PC com IA na CES 2026 apresentando a nova versão do GIGABYTE GiMATE mais inteligente e novos notebooksultrafinos de alta performance para jogos com IA embarcada

TAIPEI, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia uma nova perspectiva para os computadores com IA, apresentando uma interface do GiMATE redesenhada e uma nova geração de notebooks gamer com IA embarcada na CES 2026. Desenvolvida para facilitar a navegação e agilizar a tomada de decisões, a experiência GiMATE atualizada reúne informações do sistema em tempo real e oferece controle intuitivo por voz em um hub simplificado, reforçando o compromisso da GIGABYTE com a computação de IA verdadeiramente adaptável e centrada no usuário em toda a sua linha de notebooks.

À medida que o GiMATE (o agente de IA exclusivo da GIGABYTE para o controle contínuo de hardware e software) evolui, o ecossistema que o sustenta também evolui, proporcionando um controle mais inteligente de energia, produtividade e da criatividade. O recém-lançado AI Power Gear III aumenta a eficiência e a flexibilidade por meio da multiplexação direta entre o Modo Discreto e o MSHybrid, com o GiMATE. Ele também traz um comportamento mais inteligente em relação ao consumo de energia: o Modo Automático desativa a GPU quando o computador está funcionando com bateria para maximizar o tempo de funcionamento, o Modo Optimus oferece um desempenho mais uniforme e equilibrado, enquanto o Modo Eco proporciona uma economia extrema de energia tanto na tomadaquanto na bateria. Para criadores e desenvolvedores, o GiMATE Creator oferece mais recursos generativos com o Qwen-Image, que aceita comandos em inglês e chinês para trazer uma IA visual poderosa a usuários do mundo todo. Paralelamente, o GiMATE Coder reduz as barreiras ao desenvolvimento, permitindo a geração, correção e otimização de código em linguagem natural, tornando a codificação mais acessível para iniciantes e agilizando a iteração para usuários experientes.

Como destaque dessa nova perspectiva, apresentamos três novos modelos desenvolvidos para elevar ainda mais o desempenho, mantendo-se notavelmente finos. O AORUS MASTER 16 é o principal produto da GIGABYTE, combinando o AMD Ryzen™ 9 9955HX3D com a GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para laptop, em um chassi ultrafino de 19 mm, com espessura 17% menor do que antes. O seu design WINDFORCE Infinity EX combina refrigeração por câmara de vapor e uma ventoinha Frost assimétrica, o que caracteriza um avanço no design térmico. Para criadores e usuários em trânsito, o GIGABYTE AERO X16 está equipado com os processadores AMD Ryzen™ AI série 400 para uma resposta mais rápida, maior eficiência e aceleração de IA em um dispositivo consideravelmente mais forte. Completando a linha, o GIGABYTE GAMING A18 PRO combina um perfil fino de 20 mm com uma GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para laptop, oferecendo desempenho estável e ajustado para gamers, criadores e novos iniciantes em IA.

Para saber mais, acesse EVENTO GIGABYTE | CES 2026, visite o estande da GIGABYTE (nº 8519 no LVCC North Hall) ou, se você for da mídia ou VIP, vá até o salão GIGABYTE no Lido 3004/3005/3104, 3º andar, The Venetian Convention and Expo Center.

