GIGABYTE Presenta la Tarjeta Gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY con una Refrigeración Innovadora y un Diseño Compacto en el CES 2026

TAIPÉI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, presenta su última tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY en el CES 2026, con un diseño revolucionario que combina unas dimensiones compactas con una solución de refrigeración de nueva generación. Equipado con el revolucionario sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST y un diseño de PCB independiente, único en el sector, este último modelo insignia de la marca redefine el rendimiento del flujo del aire y las dimensiones para las configuraciones de juego de élite.

Un sistema de refrigeración bien diseñado es la clave para aprovechar todo el potencial de una GPU, y siempre ha sido la máxima prioridad para todas las tarjetas gráficas de GIGABYTE. Con un diseño de PCB independiente en la tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, el nuevo sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST permite un flujo de aire penetrante a ambos lados de la placa trasera para lograr una refrigeración optimizada y sin obstrucciones. En el centro de la tarjeta, un ventilador Overdrive adicional se activa con las cargas intensas para proporcionar una ráfaga extra de aire fresco que optimiza el rendimiento en los juegos y permite aprovechar al máximo la potencia de computación RTX AI.

Esta tarjeta innovadora presenta un diseño circular realzado por una llamativa placa metálica fundida a presión, un disipador de calor circular, especialmente diseñado para la tarjeta, y la emblemática iluminación RGB Halo de GIGABYTE para realzar las construcciones de los equipos sin comprometer el rendimiento. Combinada con un diseño lleno de detalles de artesanía de primera clase, una solución de refrigeración revolucionaria y un diseño que, sin duda, es un referente en el sector, la tarjeta mantiene unas dimensiones compactas de solo 33 cm de largo y 14,5 cm de alto, garantizando así su compatibilidad con una amplia gama de chasis.

Desde los juegos de élite hasta la IA accesible, GIGABYTE sigue superando barreras en todos los niveles de rendimiento y diseño. Para más información, visite EVENTO GIGABYTE | CES 2026. Para vivir una demostración de todos los productos presentados en persona, visite el stand de GIGABYTE n.º 8519 en el LVCC North Hall durante el CES 2026 o acompáñenos en las sesiones para medios de comunicación y visitantes VIP en el Venetian Ballroom, nivel 3, Lido 3004, 3005 y 3104.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854347/CES2026_AORUS_INFINITY_KV_1920x1080.jpg