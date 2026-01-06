TAIPEI, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, principal marca mundial de computadores, apresentou sua nova filosofia "Refine & Define" na CES 2026. Ao refinar os fundamentos do desempenho em hardware e software, a GIGABYTE define o futuro da computação comIA, melhorando a capacidade de resposta, a eficiência e a intuitividade da IA em placas-mãe, placas de vídeo AI BOX, notebooks gamer com IA e monitores gamers OLED, por meiodo ecossistema de IA unificado da GIGABYTE.

GIGABYTE revela "Refine & Define", moldando o futuro da computação com IA na CES 2026

Liderada pelo X3D Turbo Mode 2.0, a fusão exclusiva de software e hardware da GIGABYTE está totalmente preparada para os mais recentes processadores AMD Ryzen Série 9000 X3D. Utilizando um chip de hardware integrado e ao Dynamic AI Overclocking para otimização em tempo real e desempenho máximo, os principais modelos X870E AORUS XTREME X3D AI TOP e X870E AERO X3D WOOD estabelecem um novo padrão nosegmento .

No segmento de placas de vídeo , a nova AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY apresenta o sistema de resfriamento WINDFORCE HYPERBURST, que combina um design de PCB separado com fluxo de ar penetrante que permite um resfriamento sem obstruções e liberando todo o potencial de computação em IA das RTX.. A GIGABYTE também anunciou a chegada da AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, uma eGPU portátil com 16 GB de VRAM,capaz de turbinar instantaneamente o desempenho de ultrabooks. Além disso, o novo aplicativo GPU Selector permite que os usuários atribuam aplicações específicas a GPUs determinadas otimizando a eficiência em cargas de trabalho exigentes de IA generativa, como ComfyUI e LM Studio.

Expandindo o desempenho de IA para notebooks, o GiMATE, o agente de IA exclusivo da GIGABYTE, integra um LLM avançado com o recurso natural de "Pressione e Fale"permitindo um controle mais intuitivo. A GIGABYTE reformulou a interface do GiMATE, permitindo que o AI Power Gear III realize a troca direta do MUX sem a necessidade de entrar na BIOS, enquanto o GiMATE Creator adiciona recursos de imagem Qwen e o GiMATE Coder amplia a funcionalidade de codificação intuitiva. As atualizações de hardware nos modelos AORUS MASTER 16, AERO X16 e GAMING A18 PRO elevam ainda mais a criação com IA, a produtividade e o desempenho em jogos.

Complementando a experiência, a GIGABYTE apresenta o HyperNits que aprimora o HDR, e o AI Picture Mode, que eleva conteúdos SDR, maximizando o desempenho dos painéis nos monitores QD-OLED ultrawideMO34WQC36,QD-OLED 4K MO32U24, WOLED brilhante de 4ª geração MO27Q28GR e o novo monitor gamer QD-OLED branco de 27" MO27Q2A ICE.

As inovações em IA da GIGABYTE podem ser conferidas de perto por meio de demonstrações ao vivo deplacas-mãe, placas de vídeo, notebooks gamerscom IA, monitores gamers OLED e do sistema AI TOP na CES 2026. Para mais detalhes, acesse EVENTO GIGABYTE | CES 2026, visite o estande da GIGABYTE (nº 8519 no LVCC North Hall) ou o GIGABYTE Ballroom para a mídia e VIPs, no The Venetian Convention and Expo Center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853159/GIGABYTE_Event_Refine___Define__Preheat_KV_1280x720.jpg

FONTE GIGABYTE