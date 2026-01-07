타이베이 2026년 1월 8일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 CES 2026에서 차세대 OLED 게이밍 모니터 4종을 공개했다. OLED 패널의 잠재력을 극대화한 이번 디스플레이는 HDR과 SDR 콘텐츠 모두에서 화질을 강화하는 업계 최고 수준의 화질 튜닝 기술을 탑재했다. 기가바이트는 디테일 하나하나를 정교하게 제어하는 최상의 시각적 경험과 함께, 고유의 전술 기능(Tactical Features)을 계승해 더욱 빠르고 정밀한 게임 컨트롤을 지원함으로써, 게이밍 모니터 혁신을 선도하는 브랜드 리더십을 다시 한번 공고히 했다.

기가바이트, CES 2026서 디스플레이 성능을 강화한 OLED 신규 모델 4종 공개

HDR 선명도를 한층 강화하기 위해 기가바이트는 HDR Movie, HDR Game, HDR Vivid 등 다양한 시청 환경에 최적화된 정교한 HDR 화면 모드를 제공한다. 그동안 많은 OLED 모니터에서 APL(평균 화질 수준) 한계로 인해 HDR 피크 밝기 모드에서 화면이 과도하게 어두워 보인다는 점이 문제로 지적됐다. 기가바이트는 이를 해결하기 위해, 독자 기술인 '하이퍼니츠(HyperNits)'를 적용했다. 하이퍼니츠는 전용 알고리즘을 통해, EOTF 커브를 지능적으로 조정하여, 하이라이트 디테일을 유지하면서도 밝기를 최대 30%까지 향상시킨다. 사용자는 최대 밝기 향상을 제공하는 하이퍼니츠 하이(HyperNits High) 또는 어두운 환경에서도 약 20%의 부드러운 밝기 개선을 제공하는 하이퍼니츠 미디엄(HyperNits Medium) 중에서 선택할 수 있다.

일상적인 SDR 콘텐츠를 위한 AI Picture Mode도 눈길을 끈다. 방대한 데이터셋을 기반으로 학습된 AI Picture Mode는 각 사용 환경에 맞춰 최적의 디스플레이 모드를 자동으로 적용해 일상적인 시청 경험을 향상시킨다. 업무 환경에서는 밝기와 블루라이트를 줄여 눈의 피로를 덜어주고, 영상 시청 시에는 명암과 감마 곡선을 조정해 시네마틱한 화면을 구현한다. FPS 게임 환경에서는 AI Black Equalizer를 활성화해 어두운 영역의 가시성을 대폭 향상시킨다. 모든 조정은 실시간으로 부드럽게 이루어져, 사용자 활동에 따라 일관되고 완성도 높은 시청 경험을 제공한다.

화질 튜닝 기능 외에도, 기가바이트의 독자적인 '전술 기능(Tactical Features)'은 게이밍 모니터의 성능과 활용성을 완성하는 핵심 요소다. 새롭게 선보이는 'Tactical Switch 2.0'은 클릭 한 번으로 해상도와 화면비를 4:3 또는 5:4 비율로 즉시 전환할 수 있어 게임 장르에 맞춰 최적의 몰입감을 제공한다. 또한 'Ultra Clear'기능은 움직임 선명도를 개선하고 모션 블러를 줄여, 빠른 속도의 게임이나 액션 영화 등 역동적인 콘텐츠에서도 더욱 또렷한 화면을 구현한다.

CES 2026 라인업에는 울트라와이드 QD-OLED MO34WQC36과 4K QD-OLED MO32U24가 포함되며, 두 모델 모두 최신 QD-OLED 반사 방지 필름(QD-OLED ObsidianShield Film)과 DisplayHDR True Black 500을 지원한다. 특히, MO34WQC36은 새로운 V자 스트라이프 서브픽셀 구조(V-stripe sub-pixel structure)를 적용해 텍스트 선명도를 최대 64배까지 향상시켰다. MO27Q28GR은 RealBlack Glossy 4th-gen WOLED 기술을 적용했으며, 밝은 환경에서도 탁월한 블랙 표현력을 인정받아 UL 인증을 획득했다. 27인치 QD-OLED MO27Q2A는 새로운 화이트 색상 버전인 MO27Q2A ICE 모델로도 선보인다.

기가바이트 OLED 게이밍 모니터의 미래를 직접 경험하고자 하는 방문객은 기가바이트 이벤트 | CES 2026를 방문하거나, 라스베이거스 컨벤션 센터(LVCC) 노스 홀 #8519에 위치한 기가바이트 부스, 또는 베네시안 컨벤션 & 엑스포 센터(The Venetian Convention and Expo Center) 내 미디어 및 VIP 전용 기가바이트 볼룸(GIGABYTE Ballroom)을 찾으면 된다.

