À l'occasion du CES 2026, GIGABYTE affine la perfection de la technologie OLED avec quatre nouveaux modèles d'écrans améliorés

TAIPEI, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, dévoile aujourd'hui quatre écrans gaming OLED révolutionnaires au cours du CES 2026. Afin d'exploiter pleinement le potentiel des écrans OLED, ces modèles de pointe sont dotés du meilleur réglage de qualité d'image, qui améliore les contenus HDR (High Dynamic Range) et SDR (Standard Dynamic Range). En offrant la meilleure expérience visuelle avec un contrôle inégalé de chaque détail et en héritant de caractéristiques tactiques exclusives pour un contrôle réactif dans le jeu, GIGABYTE réaffirme une fois de plus son leadership dans l'innovation en matière d'écrans gaming.

GIGABYTE Refines OLED Excellence with Four New Models Featuring Display Enhancements at CES 2026

Pour améliorer la brillance de l'affichage HDR, GIGABYTE propose des modes d'image HDR finement réglés, notamment HDR Movie, HDR Game et HDR Vivid, chacun étant optimisé pour différents scénarios d'affichage. Toutefois, un défi commun à de nombreux moniteurs OLED est que les images apparaissent trop sombres dans les modes de luminosité maximale HDR en raison des limites du niveau moyen de luminance (NML). GIGABYTE résout ce problème avec HyperNits, une fonction de réglage intelligent qui exploite un algorithme unique pour remodeler intelligemment la courbe EOTF (electro-optical transfer function). HyperNits augmente la luminosité jusqu'à 30 % tout en préservant les détails essentiels de la lumière. Les utilisateurs peuvent choisir entre HyperNits High pour une amélioration maximale de la luminosité ou HyperNits Medium pour une légère augmentation de 20 % dans les environnements plus sombres.

Pour le contenu SDR quotidien, GIGABYTE présente le AI Picture Mode, formé à partir d'un vaste ensemble de données, afin d'améliorer le visionnage quotidien en appliquant automatiquement le mode d'affichage le mieux adapté à chaque activité. Ce mode réduit la luminosité et la lumière bleue pour un meilleur confort de travail, augmente le contraste et ajuste le gamma pour une sensation cinématographique, ou active l'AI Black Equalizer pour une meilleure visibilité dans les jeux FPS. Tous les ajustements s'effectuent en douceur et en temps réel, pour une expérience de visualisation toujours irréprochable adaptée à chaque utilisateur.

Au-delà des fonctions de réglage de la qualité d'image, les caractéristiques tactiques exclusives de GIGABYTE définissent les performances et les fonctionnalités de ses moniteurs de jeu. Tactical Switch 2.0 permet de basculer en un clic entre les résolutions et les rapports d'aspect tels que 4:3 ou 5:4, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour différents types de jeux. Par ailleurs, Ultra Clear améliore la clarté des mouvements et réduit leur flou pour offrir des images plus nettes dans les jeux rapides, les vidéos pleines d'action et les contenus dynamiques.

La gamme CES 2026 comprend le QD-OLED MO34WQC36 ultra-large et le QD-OLED 4K MO32U24, dotés du dernier film antireflet QD-OLED et du DisplayHDR True Black 500 ; le MO34WQC36 bénéficie en outre de la nouvelle structure de sous-pixels à bandes en V pour une clarté de texte plus nette ; le MO27Q28GR tire parti de la technologie WOLED RealBlack Glossy 4th-gen et est certifié UL pour des performances exceptionnelles en matière de noir dans les pièces lumineuses, et le MO27Q2A QD-OLED de 27 pouces est désormais proposé dans une nouvelle finition blanche, le MO27Q2A ICE.

Pour découvrir de vous-même l'avenir des écrans gaming OLED de GIGABYTE, consultez le site ÉVÉNEMENT GIGABYTE | CES 2026, ou allez sur le stand de GIGABYTE (nº 8519, hall nord du Las Vegas Convention Center). Les médias et les invités privilégiés sont priés de retrouver GIGABYTE à la salle de réception du Venetian Convention and Expo Center.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853146/CES2026_Monitor_Series_KV_1280x720.jpg