TAIPÉI, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de computadoras líder en el mundo, presenta hoy cuatro innovadores monitores OLED para juegos en CES 2026. Para aprovechar al máximo el potencial de los paneles OLED, estas pantallas líderes en el sector cuentan con el mejor ajuste de calidad de imagen que mejora el contenido HDR y SDR. Con la mejor experiencia visual que incorpora un control inigualable sobre cada detalle y la herencia de características tácticas patentadas para un control receptivo en el juego, GIGABYTE refuerza una vez más su liderazgo en la innovación de monitores para juegos.

GIGABYTE aumenta la excelencia de OLED con cuatro nuevos modelos de pantalla mejorada en CES 2026

Para mejorar el brillo del contenido HDR, GIGABYTE ofrece modos de imagen HDR con ajustes precisos, como HDR Movie, HDR Game y HDR Vivid, cada uno optimizado para distintas situaciones de visualización. Sin embargo, un problema común de numerosos monitores OLED es que las imágenes se ven demasiado oscuras en los modos de brillo máximo HDR debido a las limitaciones de APL. GIGABYTE resuelve este problema con HyperNits, una función de ajuste inteligente que utiliza un algoritmo único para modificar de forma inteligente la curva EOTF. HyperNits aumenta el brillo hasta en 30 % y conserva los detalles más destacados. Los usuarios pueden elegir entre HyperNits High para mejorar el brillo al máximo o HyperNits Medium para aumentar levemente el brillo en 20 % en entornos más oscuros.

Para contenido SDR cotidiano, GIGABYTE presenta el modo AI Picture, entrenado con un gran conjunto de datos para mejorar la visualización diaria al aplicar de forma automática el mejor modo de ajuste de visualización para cada actividad. Este modo reduce el brillo y la luz azul, permitiendo trabajar con comodidad, aumenta el contraste y ajusta la configuración gama para brindar una sensación cinematográfica, o activa AI Black Equalizer para ofrecer visibilidad superior en juegos FPS. Todos los ajustes se realizan de forma fluida en tiempo real, lo que garantiza una experiencia de visualización impecable que se adapta a cada usuario.

Más allá de las funciones de ajuste de calidad de imagen, las características tácticas exclusivas de GIGABYTE definen el rendimiento y la funcionalidad de los monitores para juegos GIGABYTE. Tactical Switch 2.0 permite cambiar entre resoluciones y relaciones de aspecto como 4:3 o 5:4 con un solo clic, lo que ofrece mayor flexibilidad para diferentes tipos de juegos. Además, Ultra Clear mejora la claridad y reduce el desenfoque del movimiento para ofrecer imágenes más nítidas en juegos a un ritmo rápido, videos de mucha acción y contenido dinámico.

La línea CES 2026 contempla el monitor ultra ancho QD-OLED MO34WQC36 y el 4K QD-OLED MO32U24, que cuentan con la más reciente película antirreflejo QD-OLED y DisplayHDR True Black 500; el MO34WQC36 se beneficia aún más de la nueva estructura de subpíxeles con rayas en V para brindar una claridad más nítida en los textos; el MO27Q28GR aprovecha la tecnología WOLED RealBlack Glossy de 4.ᵃ generación y posee certificación UL para un rendimiento de negro excepcional en habitaciones brillantes, y el QD-OLED MO27Q2A de 27 pulgadas ahora viene en un nuevo acabado blanco, MO27Q2A ICE.

Para experimentar de primera mano el futuro de los monitores OLED para juegos de GIGABYTE, visite el EVENTO GIGABYTE | CES 2026 , o visite el stand de GIGABYTE (n.° 8519 en el LVCC North Hall) o en el salón de GIGABYTE para los medios y VIP en el Venetian Convention and Expo Center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855176/CES2026_Monitor_Series_KV_1280x720.jpg

