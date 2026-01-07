GIGABYTE erweitert sein Angebot an OLED-Produkten um vier neue Modelle mit verbesserten Displays, die auf der CES 2026 vorgestellt werden

TAIPEI, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine international etablierte Computermarke, präsentiert heute auf der CES 2026 vier neue OLED-Gaming-Monitore. Um das Potenzial von OLED-Panels umfassend zu nutzen, bieten diese Displays eine fortschrittliche Bildqualitätsoptimierung, die sowohl HDR- als auch SDR-Inhalte gezielt verbessert. Ziel ist es, ein besonders immersives visuelles Erlebnis mit hoher Detailkontrolle zu ermöglichen und durch proprietäre taktische Funktionen eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung im Spiel zu unterstützen. Damit unterstreicht GIGABYTE seinen Anspruch, innovative Gaming-Monitore weiterzuentwickeln.

Zur Verbesserung der HDR-Brillanz bietet GIGABYTE fein abgestimmte HDR-Bildmodi, darunter HDR Movie, HDR Game und HDR Vivid, die jeweils für unterschiedliche Betrachtungsszenarien optimiert sind. Eine bekannte Herausforderung bei vielen OLED-Monitoren besteht darin, dass Bilder aufgrund von APL-Einschränkungen im HDR-Spitzenhelligkeitsmodus dunkler wirken können. GIGABYTE adressiert dieses Thema mit HyperNits, einer intelligenten Optimierungsfunktion, die einen Algorithmus nutzt, um die EOTF-Kurve situationsabhängig anzupassen. HyperNits kann, abhängig von Inhalten und Einstellungen, eine erhöhte Bildhelligkeit von bis zu 30 % ermöglichen, während relevante Details in hellen Bildbereichen erhalten bleiben. Nutzer können zwischen HyperNits High für eine stärkere Helligkeitsanpassung und HyperNits Medium für eine moderatere Aufhellung von bis zu etwa 20 % in dunkleren Umgebungen wählen.

Für alltägliche SDR-Inhalte stellt GIGABYTE den AI Picture Mode vor, der auf einem umfangreichen Datensatz basiert und darauf ausgelegt ist, das tägliche Seherlebnis zu verbessern, indem für verschiedene Nutzungsszenarien automatisch ein geeigneter Anzeigemodus angewendet wird. Der Modus kann beispielsweise die Helligkeit und den Blauanteil für komfortableres Arbeiten reduzieren, Kontrast und Gamma für Filmwiedergabe anpassen oder den AI Black Equalizer aktivieren, um die Sichtbarkeit bei FPS-Spielen zu verbessern. Die Anpassungen erfolgen dynamisch in Echtzeit und sind darauf ausgelegt, ein konsistentes und nutzerorientiertes Seherlebnis zu unterstützen.

Neben der Bildoptimierung tragen die spezifischen Tactical Features von GIGABYTE zur Funktionalität der Gaming-Monitore bei. Tactical Switch 2.0 ermöglicht das Umschalten zwischen verschiedenen Auflösungen und Seitenverhältnissen wie 4:3 oder 5:4 per Tastendruck und bietet damit zusätzliche Flexibilität für unterschiedliche Spielgenres. Darüber hinaus ist Ultra Clear darauf ausgelegt, die Bewegungsklarheit zu verbessern und Bewegungsunschärfen zu reduzieren, sodass schnelle Spielszenen und dynamische Inhalte klarer dargestellt werden können.

Die CES-2026-Produktreihe umfasst den ultrabreiten QD-OLED MO34WQC36 sowie den 4K QD-OLED MO32U24 mit aktueller QD-OLED-Antireflexionsfolie und DisplayHDR True Black 500. Der MO34WQC36 verfügt zusätzlich über eine neue V-gestreifte Subpixelstruktur zur verbesserten Textdarstellung. Der MO27Q28GR nutzt die RealBlack Glossy WOLED-Technologie der 4. Generation und ist UL-zertifiziert für sehr gute Schwarzdarstellung auch in hellen Umgebungen. Der 27-Zoll-QD-OLED-Monitor MO27Q2A ist zudem in einer neuen weißen Ausführung erhältlich, dem MO27Q2A ICE.

Um die neuesten Entwicklungen der GIGABYTE OLED-Gaming-Monitore kennenzulernen, besuchen Sie das GIGABYTE EVENT | CES 2026, den GIGABYTE-Stand (Nr. 8519 in der LVCC North Hall) oder den GIGABYTE-Ballsaal für Medienvertreter und VIPs im The Venetian Convention and Expo Center.

