GIGABYTE perfecciona la excelencia OLED con cuatro nuevos modelos con mejoras de pantalla en el CES 2026

TAIPÉI, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha presentado hoy en el CES 2026 cuatro revolucionarios monitores gaming OLED. Para aprovechar al máximo el potencial de los paneles OLED, estas pantallas líderes en el sector cuentan con el mejor ajuste de calidad de imagen que mejora el contenido HDR y SDR. Al ofrecer la mejor experiencia visual con un control inigualable sobre cada detalle y al heredar funciones tácticas patentadas para un control rápido en el juego, GIGABYTE refuerza una vez más su liderazgo en la innovación de monitores gaming.

Para mejorar el brillo del HDR, GIGABYTE ofrece modos de imagen HDR finamente ajustados, incluidos Película HDR, Juego HDR y HDR Vívido, cada uno optimizado para diferentes escenarios de visualización. Sin embargo, un problema común a muchos monitores OLED es que las imágenes aparecen demasiado oscuras en los modos de brillo máximo HDR debido a las limitaciones de APL. GIGABYTE lo resuelve con HyperNits, una función de ajuste inteligente que usa un algoritmo único para remodelar de forma inteligente la curva EOTF. HyperNits aumenta el brillo hasta en un 30%, a la vez que conserva los detalles más destacados. Los usuarios pueden elegir entre HyperNits High para una mejora máxima del brillo o HyperNits Medium para una elevación suave del 20 % en entornos más oscuros.

Para el contenido SDR cotidiano, GIGABYTE presenta AI Picture Mode (Modo de imagen con IA), entrenado en un gran conjunto de datos, para mejorar la visualización diaria al aplicar automáticamente el mejor modo de visualización ajustado para cada actividad. Reduce el brillo y la luz azul para mayor comodidad en el trabajo, aumenta el contraste y ajusta la gama para una sensación cinematográfica, o activa AI Black Equalizer (Ecualizador de negros con IA) para una visibilidad superior en los juegos FPS. Todos los ajustes se realizan de forma fluida en tiempo real, lo que garantiza una experiencia de visualización impecable y que se adapta a cada usuario.

Más allá de las características de ajuste de calidad de imagen, las exclusivas funciones tácticas de GIGABYTE definen el rendimiento y la funcionalidad de sus monitores gaming. Tactical Switch 2.0, que permite cambiar con un solo clic entre resoluciones y relaciones de aspecto como 4:3 o 5:4, ofreciendo mayor flexibilidad para distintos tipos de juegos. Además, Ultra Clear mejora la claridad del movimiento y reduce el desenfoque por movimiento, lo que ofrece imágenes más nítidas en juegos de ritmo rápido, vídeos llenos de acción y contenido dinámico.

La gama CES 2026 incluye el monitor ultrapanorámico QD-OLED MO34WQC36 y la pantalla 4K QD-OLED MO32U24, que incorporan la última película antirreflectante QD-OLED y DisplayHDR True Black 500; el MO34WQC36 se beneficia además de la nueva estructura de subpíxeles en V para una mayor nitidez del texto; el MO27Q28GR aprovecha la tecnología WOLED RealBlack Glossy de 4.ª generación y cuenta con la certificación UL para un rendimiento excepcional del negro en salas luminosas, y el MO27Q2A QD-OLED de 27 pulgadas se ofrece ahora en un nuevo acabado blanco, MO27Q2A ICE.

Para vivir de primera mano el futuro de los monitores OLED gaming de GIGABYTE, visita el EVENTO GIGABYTE | CES 2026 , el stand de GIGABYTE (n.º 8519 en el LVCC North Hall), o el GIGABYTE Ballroom, destinado a medios y asistentes VIP, emplazado en el Venetian Convention and Expo Center.

