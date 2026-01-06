GIGABYTE presenta «Refine & Define», que perfila el futuro de la computación con IA en el CES 2026

TAIPÉI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha presentado hoy su nueva filosofía, «Refine & Define» (Perfeccionar y definir) en el CES 2026. Al perfeccionar los fundamentos del rendimiento en hardware y software, GIGABYTE define el futuro de la computación con IA, mejorando la capacidad de respuesta, la eficiencia y la intuición de la IA en placas base, tarjetas gráficas, AI BOX, portátiles gaming con IA y monitores gaming OLED, todo ello a través del ecosistema de IA unificado de GIGABYTE.

Impulsada por X3D Turbo Mode 2.0, la fusión exclusiva de hardware y software de GIGABYTE está totalmente preparada para el empleo de los nuevos procesadores AMD Ryzen Serie 9000 X3D. Gracias a un chip de hardware integrado y a la tecnología Dynamic AI Overclocking para una optimización en tiempo real y un rendimiento máximo, los modelos insignia X870E AORUS XTREME X3D AI TOP y X870E AERO X3D WOOD, en su versión de lifestyle, establecen un nuevo estándar en el sector.

En el ámbito de las tarjetas gráficas, la nueva AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY incorpora el sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST, que combina un diseño de PCB independiente con un flujo de aire penetrante para ofrecer una refrigeración fluida y aprovechar todo el potencial de computación con IA de la arquitectura RTX. GIGABYTE también ha anunciado que la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, una eGPU portátil con 16 GB de VRAM diseñada para potenciar al instante el rendimiento de los ultrabooks, ya está disponible para su comercialización. La nueva aplicación GPU Selector permite asignar aplicaciones específicas a GPU concretas, optimizando la eficiencia en cargas de trabajo exigentes de IA generativa, como ComfyUI y LM Studio.

GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, amplía el rendimiento de la IA a los portátiles e integra un LLM avanzado con una función natural de «pulsar y hablar» para un control intuitivo. GIGABYTE ha rediseñado la interfaz de GiMATE, permitiendo que AI Power Gear III realice el cambio directo de MUX sin necesidad de acceder a la BIOS. Además, GiMATE Creator incorpora las capacidades de Qwen-image, mientras que GiMATE Coder amplía las funciones de programación intuitiva. Las mejoras de hardware incorporadas en los modelos AORUS MASTER 16, AERO X16 y GAMING A18 PRO mejoran aún más la creación con IA, la productividad y el rendimiento en juegos. Para completar la experiencia, GIGABYTE presenta HyperNits, una tecnología que mejora el HDR, y el modo AI Picture, que optimiza la calidad en SDR, maximizando el rendimiento OLED en los monitores gaming QD‑OLED ultrapanorámicos MO34WQC36, 4K QD‑OLED MO32U24, WOLED de 4.ª generación con acabado brillante MO27Q28GR y el nuevo QD‑OLED MO27Q2A ICE en color blanco de 27 pulgadas.

GIGABYTE mostrará de primera mano sus innovaciones en inteligencia artificial con demostraciones en directo de sus placas base, tarjetas gráficas, portátiles gaming con IA, monitores gaming OLED y el sistema AI TOP durante el CES 2026. Para más información, visita el EVENTO GIGABYTE | CES 2026, el stand de GIGABYTE (n.º 8519 en el LVCC North Hall) o el GIGABYTE Ballroom, destinado a medios y asistentes VIP, emplazado en el Venetian Convention and Expo Center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853141/GIGABYTE_Event_Refine___Define__Preheat_KV_1280x720.jpg