LOS ANGELES, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, uma das principais empresas globais de tecnologia para computadores, anunciou hoje uma nova colaboração com a Capcom para celebrar o lançamento de Resident Evil™ Requiem, o nono título principal da icônica série de survival horror Resident Evil™, com estreia marcada para 27 de fevereiro de 2026. Como parte dessa parceria, a GIGABYTE está lançando uma promoção por tempo limitado que sorteará um setup de PC personalizado inspirado no jogo, além de um bundle de jogo exclusivo para monitores selecionados, desenvolvido para aproximar ainda mais os jogadores da experiência.

GIGABYTE colabora com a Capcom em uma experiência personalizada de PC inspirada em Resident Evil™ Requiem

O destaque da colaboração é o sorteio do desktop personalizado "Umbrella Corporation – LEVEL 3 ACCESS", um equipamento único, totalmente montado, que conta com a placa-mãe Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE e a placa de vídeo GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. Inspirado na identidade visual e na atmosfera de Resident Evil™ Requiem, o setup personalizado apresenta um gabinete temático GIGABYTE C102 GLASS ICE e é acompanhado por um monitor gamer personalizado GIGABYTE MO27Q28G, completando a configuração. Concebido como peça central da colaboração, o setup personalizado incorpora a atmosfera visual e a intensidade de Resident Evil™ Requiem em uma configuração de PC premium projetada para jogar, exibir e proporcionar imersão.

O sorteio ocorrerá por tempo limitado, de 2 de março de 2026 a 31 de março de 2026, por meio do site oficial da campanha, onde os fãs poderão participar para concorrer ao setup personalizado sem necessidade de compra. A experiência foi concebida para convidar tanto jogadores quanto entusiastas de PC a se envolverem com a colaboração, ao mesmo tempo em que destaca a excelência do hardware premium da GIGABYTE e sua atenção aos detalhes.

Além do sorteio do setup personalizado, a GIGABYTE também oferecerá um pacote do jogo Resident Evil™ Requiem com monitores gamer selecionados da marca, incluindo AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCA e S55U, no período de 20 de fevereiro de 2026 a 31 de março de 2026. Clientes que adquirirem modelos elegíveis poderão resgatar um código digital do jogo por meio da plataforma oficial de resgate da GIGABYTE, agregando ainda mais valor à atualização de seu monitor.

O monitor em destaque MO27Q28G, equipado com painel WOLED de 4ª geração, taxa de atualização de 280 Hz e tempo de resposta de 0,03 ms, é uma das opções ideais para vivenciar o terror arrebatador e a ação intensa de Resident Evil™ Requiem. Esse pacote promocional complementa o sorteio ao permitir que mais jogadores experimentem o jogo enquanto desfrutam da linha de monitores gamer de alto desempenho da GIGABYTE.

Mais detalhes sobre o período de participação no sorteio, os modelos de monitores elegíveis e as instruções de resgate estão disponíveis no site oficial da campanha da GIGABYTE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921131/GIGABYTE_Collaborates_Capcom_Resident_Evil__Requiem_Inspired_Custom_PC_Experience.jpg

