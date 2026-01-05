GIGABYTE dévoile « Refine & Define » qui façonne l'avenir de l'informatique IA lors du CES 2026

TAIPEI, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a dévoilé aujourd'hui lors du CES 2026 sa nouvelle philosophie, « Refine & Define ». En affinant les fondements des performances matérielles et logicielles, GIGABYTE définit l'avenir de l'informatique IA, améliorant ainsi la réactivité, l'efficacité et l'intuitivité de l'IA sur les cartes mères, les cartes graphiques, l'AI BOX, les ordinateurs portables gaming équipés de l'IA et les écrans gaming OLED grâce à l'écosystème IA unifié de GIGABYTE.

Avec le X3D Turbo Mode 2.0, la fusion logicielle et matérielle exclusive de GIGABYTE est parfaitement adaptée aux derniers processeurs X3D de la série Ryzen 9000 d'AMD. Grâce à une puce matérielle intégrée et à l'overclocking IA dynamique permettant une optimisation en temps réel et des performances de pointe, les modèles phares X870E AORUS XTREME X3D AI TOP et X870E AERO X3D WOOD établissent une nouvelle norme.

En ce qui concerne les cartes graphiques, la nouvelle AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY est équipée du système de refroidissement WINDFORCE HYPERBURST, qui associe un circuit imprimé séparé à un flux d'air pénétrant pour assurer un refroidissement sans obstruction et libérer tout le potentiel informatique de la RTX AI. GIGABYTE a également annoncé la disponibilité de l'AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, un eGPU portable dotée de 16 Go de VRAM, qui augmente instantanément les performances des ultrabooks. La nouvelle application GPU Selector permet aux utilisateurs d'assigner des applications spécifiques à des GPU désignés, optimisant ainsi l'efficacité des charges de travail d'IA générative exigeantes telles que ComfyUI et LM Studio.

En étendant les performances de l'IA aux ordinateurs portables, GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, intègre un LLM avancé avec une fonction naturelle « Press and Speak » pour un contrôle intuitif. GIGABYTE a redessiné l'interface GiMATE, permettant à AI Power Gear III d'effectuer une commutation MUX directe sans entrer dans le BIOS, tandis que GiMATE Creator ajoute des capacités Qwen-image, et GiMATE Coder étend les fonctionnalités de codage intuitif. Les mises à niveau matérielles de l'AORUS MASTER 16, de l'AERO X16 et de la GAMING A18 PRO améliorent encore la création d'IA, la productivité et les performances de jeu. Pour compléter l'expérience, GIGABYTE introduit HyperNits afin d'améliorer le HDR et le mode AI Picture pour optimiser le SDR, maximisant les performances OLED sur les moniteurs QD-OLED MO34WQC36 ultra-large, QD-OLED 4K MO32U24, brillants WOLED de 4ème génération MO27Q28GR, et les nouveaux écrans gaming blancs ICE QD-OLED MO27Q2A de 27 pouces.

Vivez les innovations de GIGABYTE en matière d'IA en direct grâce à des démonstrations sur les cartes mères, les cartes graphiques, les ordinateurs portables de jeu IA, les écrans gamingOLED et le système AI TOP au CES 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web GIGABYTE EVENT | CES 2026, ou visitez le stand GIGABYTE (#8519 au LVCC North Hall), ou la salle de bal GIGABYTE pour les médias et les VIP au Venetian Convention and Expo Center.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853141/GIGABYTE_Event_Refine___Define__Preheat_KV_1280x720.jpg