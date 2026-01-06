GIGABYTE presenta su filosofía "Refine & Define" en CES 2026 para definir el futuro de la computación con IA

TAIPÉI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, presentó hoy su nueva filosofía, "Refine & Define" (Perfeccionar y definir) en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) 2026. Al perfeccionar las bases del rendimiento en hardware y software, GIGABYTE define el futuro de la computación con IA, para mejorar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la facilidad de uso de la IA en placas madre, tarjetas gráficas, AI BOX, portátiles para juegos con IA y monitores para juegos OLED mediante el ecosistema de IA unificado de GIGABYTE.

Encabezada por X3D Turbo Mode 2.0, la fusión exclusiva de software y hardware de GIGABYTE está completamente lista para integrarse a los más recientes procesadores AMD Ryzen Serie 9000 X3D. Al aprovechar un chip de hardware integrado en la placa y una sobreaceleración con IA dinámica para una optimización en tiempo real y un rendimiento óptimo, sus productos emblemáticos X870E AORUS XTREME X3D AI TOP y X870E AERO X3D WOOD establecen un nuevo estándar en el estilo de vida.

En cuanto a tarjetas gráficas, la nueva AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY cuenta con el sistema de enfriamiento WINDFORCE HYPERBURST, que combina un diseño de placa de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) con un flujo de aire penetrante para proporcionar un enfriamiento sin obstáculos y aprovechar todo el potencial de la computación con IA de la tarjeta RTX. GIGABYTE también anunció la disponibilidad de la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, una eGPU portátil con una VRAM de 16GB, que le proporciona una supercarga al rendimiento de la ultrabook. La nueva aplicación de selector de GPU les permite a los usuarios asignar aplicaciones específicas a las GPU indicadas, lo que optimiza la eficiencia para cargas de trabajo exigentes con IA generativa tales como ComfyUI y LM Studio.

Al extender el rendimiento de la IA a las portátiles, GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, integra un avanzado modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) con la función "Press and Speak" (pulsar y hablar), para un control más intuitivo. GIGABYTE rediseñó la interfaz de GiMATE, que le permite al AI Power Gear III llevar a cabo el MUX switch sin entrar al BIOS, mientras que GiMATE Creator añade capacidades de Qwen-image, y GiMATE Coder amplía la funcionalidad de codificación intuitiva. Las actualizaciones en AORUS MASTER 16, AERO X16 y GAMING A18 PRO realzan aún más la creación, la productividad y el rendimiento de juegos con IA. Para complementar la experiencia, GIGABYTE presenta HyperNits que mejora el HDR y AI Picture Mode que realza el SDR, lo que maximiza el rendimiento OLED en los monitores para juegos QD-OLED MO34WQC36 y 4K QD-OLED MO32U24 ultra anchos, WOLED MO27Q28GR de pantalla brillante de 4.ª generación, y el nuevo QD-OLED MO27Q2A ICE en blanco de 27 pulgadas.

Innovaciones de GIGABYTE en IA de primera mano mediante demostraciones en directo en placas madre, tarjetas gráficas, portátiles para juegos con IA, monitores para juegos OLED y el sistema AI TOP en la CES 2026. Para conocer más detalles, visite EVENTO GIGABYTE | CES 2026, o el stand de GIGABYTE (n.° 8519 en el LVCC North Hall) o el salón de GIGABYTE para medios y VIP en el Venetian Convention and Expo Center.

