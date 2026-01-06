技嘉發表會「Refine & Define」以精煉效能為核心，推動 AI 運算新時代

顯示卡方面，首度登場的是採用全新 WINDFORCE HYPERBURST 散熱解決方案的AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 機種，透過分離式 PCB 設計與貫穿式結構設計，使氣流能暢通無阻進而提升散熱效能，全面釋放 RTX AI 運算潛力。此外，針對AI BOX所設計的全新GPU Selector 應用程式，讓使用者能精準地將任務分配到指定的 GPU，進而顯著提升 ComfyUI、LM Studio 等生成式 AI 工作負載的運算效率。

而在筆電部分，技嘉獨家搭載的智慧 AI 夥伴 GiMATE 現已全面升級，使用者可藉由 GiMATE 啟用 AI Power Gear III 進行 MUX 切換，無需進入 BIOS 設定。此外，GiMATE 的應用持續擴展，GiMATE Creator 現已支援 Qwen-image 影像生成，而 GiMATE Coder 則持續強化智慧程式開發功能，為創作者與開發者提供更多樣的選擇。此外，技嘉同步針對 AORUS MASTER 16、AERO X16 與 GAMING A18 PRO 等機種進行硬體升級，有效提升 AI 創作、生產力與電競效能表現。

電競螢幕方面，技嘉導入獨家 HyperNits 技術強化 HDR 表現，不僅在畫面亮度上成為業界先驅，更以 AI Picture Mode 升級 SDR 視覺效果，全面釋放 OLED 面板潛力。本次一併推出全新機種，包含 ultra-wide QD-OLED MO34WQC36、4K QD-OLED MO32U24、第四代 WOLED 鏡面 MO27Q28GR，以及全白 27 吋 QD-OLED MO27Q2A ICE。

技嘉於 CES 2026 現場將展出主機板、顯示卡、AI 電競筆電、OLED 電競螢幕與 AI TOP 解決方案，並提供實機體驗展示。欲了解更多產品資訊，請至 GIGABYTE EVENT｜CES 2026，或至 CES 2026 技嘉攤位（LVCC North Hall #8519），媒體與貴賓亦可前往 GIGABYTE Ballroom 體驗技嘉最新 AI 技術應用。

