GIGABYTE präsentiert „Refine & Define" - die Zukunft des KI-Computings auf der CES 2026

TAIPEI, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, hat heute auf der CES 2026 seine neue Philosophie „Refine & Define" vorgestellt. Durch die Weiterentwicklung der Performance von Hard- und Software definiert GIGABYTE die Zukunft des KI-Computings und verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von KI auf Motherboards, Grafikkarten, AI BOX, KI-Gaminglaptops und OLED-Gaming-Monitoren durch das einheitliche KI-Ökosystem von GIGABYTE.

GIGABYTE Unveils "Refine & Define" Shaping Future of AI Computing at CES 2026

Mit dem X3D Turbo Mode 2.0 ist die exklusive Software-Hardware-Fusion von GIGABYTE bestens für die aktuellsten AMD Ryzen 9000 Series X3D-Prozessoren vorbereitet. Durch die Nutzung eines integrierten Hardware-Chips und Dynamic AI Overclocking für Echtzeitoptimierung und maximale Performance setzen die Flaggschiff-Modelle X870E AORUS XTREME X3D AI TOP und X870E AERO X3D WOOD neue Maßstäbe im Lifestyle-Segment.

Die neue Grafikkarte AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY verfügt über WINDFORCE HYPERBURST Cooling, welche ein separates PCB-Design mit durchdringendem Luftstrom kombiniert, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten und so das volle Potenzial der RTX-KI-Rechenleistung auszuschöpfen. GIGABYTE kündigte außerdem die Markteinführung der AORUS RTX 5060 Ti AI BOX an, einer mobilen eGPU mit 16 GB VRAM, welche die Leistung von Ultrabooks deutlich verbessert. Mit der neuen GPU-Selektor- Software können Benutzer spezifische Anwendungen den entsprechenden GPUs zuweisen und so die Effizienz für anspruchsvolle generative KI-Workloads wie ComfyUI und LM Studio optimieren.

GiMATE, der exklusive KI-Agent von GIGABYTE, erweitert die KI-Leistung auf Laptops und integriert ein fortschrittliches LLM mit einer natürlichen „Press and Speak"-Funktion für intuitive Bedienung. GIGABYTE hat die GiMATE-Oberfläche neu gestaltet, sodass AI Power Gear III direkte MUX-Umschaltungen ohne Aufruf des BIOS durchführen kann, während GiMATE Creator um Qwen-Image-Funktionen erweitert wurde und GiMATE Coder intuitive Programmierfunktionen bereitstellt. Hardware-Upgrades für AORUS MASTER 16, AERO X16 und GAMING A18 PRO verbessern die KI-gestützte Erstellung, Produktivität und Gaming-Leistung zusätzlich. Abgerundet wird das Angebot durch HyperNits zur Verbesserung von HDR und den KI-Bildmodus zur Optimierung von SDR, wodurch die OLED- Performance der ultrabreiten QD-OLED MO34WQC36, 4K QD-OLED MO32U24, dem glänzenden WOLED MO27Q28GR der 4. Generation und den neuen weißen 27 Zoll QD-OLED MO27Q2A ICE-Gaming-Monitoren.

Erleben Sie GIGABYTEs KI-Innovationen aus erster Hand bei Live-Demonstrationen von Mainboards, Grafikkarten, KI-Gaming-Laptops, OLED-Gaming-Monitoren sowie dem AI-TOP-System auf der CES 2026. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte GIGABYTE EVENT | CES 2026 oder den GIGABYTE Stand (#8519 in der LVCC North Hall) oder den GIGABYTE Ballroom für Medien und VIPs im The Venetian Convention and Expo Center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853141/GIGABYTE_Event_Refine___Define__Preheat_KV_1280x720.jpg