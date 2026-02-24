TAIPEI, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, colabora com a NVIDIA para oferecer o pacote do jogo Resident Evil™ Requiem em placas de vídeo, desktops e notebooks elegíveis equipados com GPUs NVIDIA GeForce RTX™ 5070 ou superiores ou GPUs para notebook. Equipadas com a arquitetura NVIDIA Blackwell, as GPUs GeForce RTX™ Série 50 oferecem recursos revolucionários para gamers e criadores. Equipada com um nível impressionante de potência de IA, a série RTX™ 50 viabiliza novas experiências e oferece fidelidade gráfica de nível superior. Combinado com os designs de resfriamento de última geração da GIGABYTE, o pacote visa proporcionar uma jogabilidade mais suave e uma experiência de jogo mais imersiva no Resident Evil™ Requiem.

GIGABYTE se une à NVIDIA® GeForce RTX™ no lançamento de Resident Evil™ Requiem

As GPUs GeForce RTX™ Série 50 utilizam um trio de tecnologias essenciais para elevar a jogabilidade a um novo patamar. O Path Tracing simula o comportamento físico da luz para gerar gráficos 3D fotorrealistas e em tempo real. Juntamente com o conjunto de tecnologias de renderização neural da NVIDIA, o DLSS 4 aproveita as tecnologias de IA para aumentar o FPS, reduzir a latência e melhorar a qualidade da imagem, enquanto o NVIDIA Reflex reduz ainda mais a latência do sistema para um controle mais responsivo.

Para placas de vídeo elegíveis, a GIGABYTE oferece várias soluções térmicas adaptadas a diferentes estilos de construção e necessidades de desempenho. O sistema de resfriamento WATERFORCE está disponível nas versões all-in-one e water block para os modelos GeForce RTX™ 5090 e RTX™ 5080, proporcionando dissipação de calor excepcional e operação silenciosa durante cargas de trabalho exigentes. O sistema de resfriamento a ar WINDFORCE integra o design da ventoinha Hawk e um gel termocondutor próprio para servidores, a fim de maximizar a eficiência térmica. No topo da linha, a GIGABYTE apresentou a AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, que combina o sistema de resfriamento Hyperburst, layout de PCB separado e dimensões compactas para redefinir o desempenho do fluxo de ar e o formato para configurações de jogos de elite.

O pacote também engloba sistemas de jogos elegíveis, incluindo notebooks e desktops para jogos com IA. Os notebooks para jogos AORUS MASTER 16, GIGABYTE AERO X16 e GAMING A16 PRO AI são equipados com GPUs GeForce RTX™ 5070 ou superiores para notebooks com o sistema de resfriamento WINDFORCE Infinity, além de um agente de IA exclusivo, o GiMATE, que oferece desempenho e controle do sistema mais inteligentes. Quanto aos desktops, o AORUS PRIME 5 e alguns desktops para jogos PRIME 3 estão equipados com uma solução completa de resfriamento do sistema e conectividade total para uma experiência de jogo plug-and-play.

Os jogadores que adquirirem placas gráficas GIGABYTE, notebooks para jogos com IA ou desktops para jogos elegíveis entre 10 de fevereiro e 16 de março poderão obter um código de resgate da edição padrão do Resident Evil™ Requiem para ativação do jogo entre 27 de fevereiro e 16 de abril. Para obter mais detalhes, elegibilidade e produtos participantes, acesse a página da campanha.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890901/Resident_Evil_1920x1080.jpg

FONTE GIGABYTE