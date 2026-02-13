GIGABYTE collabore avec NVIDIA® GeForce RTX™ pour le pack Resident Evil™ Requiem

TAIPEI, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque mondiale d'ordinateurs, collabore avec NVIDIA pour le pack de jeu Resident Evil™ Requiem sur les cartes graphiques, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables éligibles équipés de GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 ou supérieurs, pour ordinateurs portables ou de bureau. Basés sur l'architecture NVIDIA Blackwell, les GPU GeForce RTX™ 50 apportent des capacités qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Dotée d'un niveau élevé de puissance IA, la série RTX™ 50 permet de nouvelles expériences et une fidélité graphique de niveau supérieur. Combiné aux concepts de refroidissement de pointe de GIGABYTE, le pack vise à offrir un gameplay plus fluide et une expérience de jeu Resident Evil™ Requiem plus immersive.

GIGABYTE Collaborates with NVIDIA® GeForce RTX™ for Resident Evil™ Requiem Bundle

Les GPU GeForce RTX™ 50 Series s'appuient sur un trio de technologies clés pour élever le niveau de jeu. Le path tracing simule le comportement physique de la lumière pour produire des graphiques 3D photoréalistes et en temps réel. Avec la suite de technologies de rendu neuronal de NVIDIA, DLSS 4 exploite les technologies d'IA pour augmenter les FPS, réduire la latence et améliorer la qualité de l'image, tandis que NVIDIA Reflex réduit encore la latence du système pour un contrôle plus réactif.

Pour les cartes graphiques éligibles, GIGABYTE propose plusieurs solutions thermiques adaptées aux différents styles de construction et aux besoins de performances. Le système de refroidissement WATERFORCE est disponible en variantes tout-en-un et waterblock pour les modèles GeForce RTX™ 5090 et RTX™ 5080. Il assure une dissipation thermique exceptionnelle et un fonctionnement silencieux pendant les charges de travail exigeantes. Le système de refroidissement par air WINDFORCE intègre la conception du ventilateur Hawk et un gel conducteur thermique de qualité serveur pour optimiser l'efficacité thermique. Au niveau du produit phare, GIGABYTE a présenté l'AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, combinant le système de refroidissement Hyperburst, la disposition séparée des PCB et la dimension compacte pour redéfinir les performances de flux d'air et l'encombrement du facteur de forme pour les configurations de jeu d'élite.

L'offre s'étend également aux systèmes de jeu éligibles, y compris les PC Gaming et les PC Portables Gaming IA. Les ordinateurs portables de jeu AORUS MASTER 16, GIGABYTE AERO X16 et GAMING A16 PRO AI sont équipés de GPU GeForce RTX™ 5070 ou supérieurs pour ordinateur portable avec le système de refroidissement WINDFORCE Infinity, aux côtés d'un agent IA exclusif, GiMATE, pour des performances et un contrôle du système plus intelligents. En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, l'AORUS PRIME 5 et certains PRIME 3 sont équipés d'une solution polyvalente de refroidissement du système et d'une connectivité complète pour une expérience de jeu « plug-and-play ».

Entre le 10 février et le 16 mars, les joueurs qui achètent des cartes graphiques GIGABYTE, des ordinateurs portables de jeu IA ou des ordinateurs de bureau de jeu éligibles peuvent obtenir un code d'échange donnant accès à l'édition standard de Resident Evil™ Requiem,et pourront activer le jeu entre le 27 février et le 16 avril. Pour plus de détails et connaître les conditions d'éligibilité et les produits participants, veuillez consulter la page de la campagne .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890839/Resident_Evil_1920x1080.jpg