台北、 2026年2月23日 /PRNewswire/ -- 世界的なコンピューターブランドであるGIGABYTEは、 NVIDIAと協業し、NVIDIA GeForce RTX™5070以上のGPUまたはノートPC向けGPUを搭載した対象のグラフィックスカード、デスクトップ、ノートPCを対象に、Biohazard Requiemゲームバンドルを提供開始します。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを搭載したGeForce RTX™ 50シリーズGPUは、ゲーマーとクリエイターに革新的な性能と機能を提供します。圧倒的なAI処理性能を備えたRTX™ 50シリーズは、新たな体験と次世代レベルの高精細グラフィックスを実現します。GIGABYTEの最先端冷却設計と組み合わせることで、本バンドルは、より滑らかなゲームプレイと、より没入感の高い『Biohazard Requiem』体験を実現します。

GIGABYTEはNVIDIA® GeForce RTX™と連携し、Biohazard Requiem向けにバンドルなどの共同プロモーションに参加しています

GeForce RTX™ 50シリーズGPUは、3つの主要技術を活用し、ゲーム体験を次のレベルへと引き上げます。パストレーシングは、光の物理的な挙動をシミュレーションすることで、フォトリアルかつリアルタイムな3Dグラフィックスを実現します。NVIDIAのニューラル・レンダリング技術群と組み合わせることで、DLSS 4はAI技術を活用し、FPSの向上、遅延の低減、画質の強化を実現します。さらに、NVIDIA Reflexがシステム遅延を一層低減し、より高い操作応答性を提供します。

対象となるグラフィックスカードについて、GIGABYTEはビルドスタイルや性能ニーズに応じた多様な冷却ソリューションを提供しています。WATERFORCE冷却システムは、GeForce RTX™ 5090および RTX™ 5080モデル向けに、オールインワン型とウォーターブロック型の両バリエーションを用意しており、高負荷時でも優れた放熱性能と静音動作を実現します。WINDFORCE空冷システムは、Hawkファン設計とサーバーグレードの高熱伝導ゲルを採用し、冷却効率を最大化しています。フラッグシップモデルとして、GIGABYTEは「AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY」を発表しました。本製品は、Hyperburst冷却システム、分離型PCBレイアウト、コンパクトな筐体設計を組み合わせることで、ハイエンドゲーミング環境におけるエアフロー性能とフォームファクターの常識を刷新します。

本バンドルは、AIゲーミングノートPCやゲーミングデスクトップなど、対象となるゲーミングシステムにも適用されます。AORUS MASTER 16、GIGABYTE AERO X16、およびGAMING A16 PRO のAIゲーミングノートPCは、GeForce RTX™ 5070以上のLaptop GPUとWINDFORCE Infinity冷却システムを搭載し、さらに独自のAIエージェント「GiMATE」により、よりスマートなパフォーマンスとシステム制御を実現します。デスクトップ分野では、AORUS PRIME 5および一部のPRIME 3ゲーミングデスクトップが、包括的なシステム冷却ソリューションと充実した接続性を備え、プラグアンドプレイで快適なゲーミング体験を提供します。

2月10日から3月16日までの期間中に、対象となるGIGABYTE製グラフィックスカード、AIゲーミングノートPC、またはゲーミングデスクトップを購入したゲーマーは、2月27日から4月16日までの間にゲームを有効化できるBiohazard Requiemスタンダードエディションの引き換えコードを入手できます。詳細、対象条件、および対象製品については、キャンペーンページをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE