GIGABYTE colabora con NVIDIA® GeForce RTX™ para lanzar el paquete de Resident Evil™ Requiem

TAIPÉI, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder en informática, ha unido fuerzas con NVIDIA para lanzar el paquete del videojuego Resident Evil™ Requiem para las tarjetas gráficas, ordenadores de sobremesa y portátiles compatibles, equipados con la GPU GeForce RTX™ 5070 de NVIDIA o superior. Las GPU GeForce RTX™ de la serie 50 están equipadas con la arquitectura NVIDIA Blackwell y ofrecen posibilidades sin precedentes para jugadores y creadores. La RTX™ de la serie 50 está dotada de un enorme nivel de potencia de IA, lo que permite vivir nuevas experiencias y disfrutar de una fidelidad gráfica nunca vista. Combinado con los innovadores diseños de refrigeración de GIGABYTE, el paquete busca ofrecer una jugabilidad más fluida y una experiencia de juego de Resident Evil™ Requiem más inmersiva.

Las GPU GeForce RTX™ serie 50 emplean un trío de tecnologías clave para mejorar la experiencia de juego. El «path tracing» simula el comportamiento físico de la luz para ofrecer gráficos 3D fotorrealistas en tiempo real. DLSS 4 utiliza la IA, junto con el conjunto de tecnologías de renderizado neuronal de NVIDIA, para aumentar la tasa de FPS, reducir la latencia y mejorar la calidad de imagen. Por su parte, la tecnología NVIDIA Reflex reduce aún más la latencia del sistema para ofrecer un control con mayor capacidad de respuesta.

GIGABYTE también ofrece varias soluciones térmicas para tarjetas gráficas compatibles, diseñadas específicamente para distintas configuraciones de ordenadores de alto rendimiento. El sistema de refrigeración WATERFORCE está disponible tanto en versión todo en uno como en bloque de refrigeración por agua para los modelos GeForce RTX™ 5090 y RTX™ 5080, y ofrece una disipación térmica excepcional y un funcionamiento silencioso, incluso durante cargas de trabajo muy exigentes. El sistema de refrigeración por aire WINDFORCE incorpora el diseño del ventilador Hawk y un gel conductor térmico de calidad para servidores para maximizar la eficiencia térmica. GIGABYTE también ha presentado en su gama insignia la AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, que combina el sistema de refrigeración Hyperburst, un diseño de PCB independiente y un formato compacto que redefine el rendimiento del flujo de aire y las dimensiones para las configuraciones de juego de elite.

El paquete también está disponible en sistemas compatibles, como portátiles «gaming» con IA y ordenadores de sobremesa «gaming». Los portátiles AORUS MASTER 16, GIGABYTE AERO X16 y GAMING A16 PRO cuentan con una GPU GeForce RTX™ 5070 o superior y el sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity, además de incluir el exclusivo agente de IA GiMATE para una gestión más inteligente del rendimiento y del sistema. En cuanto a los ordenadores, los modelos AORUS PRIME 5 y los PRIME 3 compatibles incorporan una solución de refrigeración integral y amplias opciones de conectividad para ofrecer una experiencia de juego lista para rendir al máximo desde el primer momento.

Los jugadores que adquieran tarjetas gráficas GIGABYTE compatibles, portátiles con IA u ordenadores gaming entre el 10 de febrero y el 16 de marzo recibirán un código de descarga de la edición estándar de Resident Evil™ Requiem, que podrán activar entre el 27 de febrero y el 16 de abril. Para más información, los productos participantes y los requisitos de elegibilidad, visite la página web de la campaña.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890839/Resident_Evil_1920x1080.jpg