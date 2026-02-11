타이베이, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 엔비디아(NVIDIA)와 협업해 NVIDIA GeForce RTX™ 5070 이상 GPU 또는 노트북 GPU를 탑재한 일부 그래픽카드, 데스크톱, 노트북 구매 고객을 대상으로 Biohazard Requiem 게임 번들 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

NVIDIA Blackwell 아키텍처 기반의 GeForce RTX™ 50 시리즈 GPU는 게이머와 크리에이터를 위한 혁신적인 성능을 제공한다. 강력한 AI 연산 성능을 갖춘 RTX™ 50 시리즈는 새로운 경험과 한 차원 높은 그래픽 품질을 구현하며, 기가바이트의 첨단 쿨링 설계와 결합해 더욱 부드럽고 몰입감 있는 바이오하자드 레퀴엠(Biohazard Requiem) 게임 환경을 선사한다.

기가바이트, 엔비디아®의 GeForce RTX™와 협업해 Biohazard Requiem 번들 제공

GeForce RTX™ 50 시리즈 GPU는 게임 플레이를 한층 끌어올리는 세 가지 핵심 기술을 탑재했다. 패스 트레이싱은 빛의 물리적 거동을 시뮬레이션해 사실적인 실시간 3D 그래픽을 구현한다. 여기에 NVIDIA의 뉴럴 렌더링 기술과 함께 DLSS 4는 AI 기술 기반 프레임(FPS)를 향상 및 지연 시간 감소, 이미지 품질 개선을 지원하며, NVIDIA Reflex는 시스템 지연을 최소화해 즉각적이고 정밀한 조작을 가능하게 한다.

기가바이트는 다양한 빌드 스타일과 성능 요구에 맞춘 폭넓은 쿨링 솔루션을 그래픽카드 라인업에 제공한다. WATERFORCE 수랭 시스템은 GeForce RTX™ 5090 및 RTX™ 5080 모델을 대상으로 일체형과 워터 블록 방식으로 제공되며, 고부하 환경에서도 탁월한 방열 성능과 정숙성을 구현했다. WINDFORCE 공랭 시스템은 Hawk 팬 설계와 서버 수준의 열전도 젤을 적용해 효율적인 방열효과를 제공한다. 플래그십 라인업에서는 Hyperburst 쿨링 시스템, 분리형 PCB 레이아웃, 콤팩트한 크기를 결합한 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY를 선보이며, 하이엔드 게이밍 환경을 위한 공기 흐름 효율과 발전된 폼팩터 기준을 새롭게 제시한다.

이번 번들 프로모션은 AI 게이밍 노트북과 게이밍 데스크톱 제품군에도 확대 적용된다. AORUS MASTER 16, GIGABYTE AERO X16, GAMING A16 PRO AI 게이밍 노트북은 GeForce RTX™ 5070 이상 노트북 GPU와 WINDFORCE Infinity 쿨링 시스템을 탑재했으며, 성능 및 시스템 제어를 지능적으로 지원하는 전용 AI 에이전트 GiMATE를 제공한다. 데스크톱 제품군에서는 AORUS PRIME 5 및 일부 PRIME 3 게이밍 데스크톱이 전반적인 시스템 쿨링 솔루션과 폭넓은 확장성을 갖춰 안정적인 게이밍 환경을 제공한다.

2026년 2월 10일부터 3월 16일까지 행사 대상 기가바이트 그래픽카드, AI 게이밍 노트북 및 게이밍 데스크탑을 구매한 고객은 2월 27일부터 4월 16일까지 게임 활성화에 사용할 수 있는 Biohazard Requiem 스탠더드 에디션 교환 코드를 받을 수 있다. 자세한 내용과 참여 제품, 자격 요건은 캠페인 페이지에서 확인할 수 있다.

