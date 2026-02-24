GIGABYTE colabora con NVIDIA® GeForce RTX™ para el paquete de Resident Evil™ Requiem

TAIPÉI, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, colabora con NVIDIA para ofrecer el paquete de juegos de Resident Evil™ Requiem en todas las tarjetas gráficas, computadoras de escritorio y laptops que cuenten con NVIDIA GeForce RTX™ 5070 o GPU y GPU de laptop superiores. Las GPU GeForce RTX™ Serie 50 se basan en la arquitectura NVIDIA Blackwell y ofrecen capacidades revolucionarias a jugadores y creadores. La tarjeta RTX™ Serie 50 posee un enorme nivel de potencia de IA que permite nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de nivel superior. En combinación con los diseños de enfriamiento de última generación de GIGABYTE, el paquete busca potenciar una dinámica de juego más fluida y ofrecer una experiencia lúdica más inmersiva para Resident Evil™ Requiem.

Las GPU GeForce RTX™ Serie 50 están respaldadas por tres tecnologías fundamentales para mejorar la experiencia de juego. El Path Tracing (seguimiento de la trayectoria) simula el comportamiento físico de la luz para proporcionar gráficos 3D fotorrealistas en tiempo real. Junto con el conjuntode tecnologías de renderizado neuronal de NVIDIA, DLSS 4 aprovecha las tecnologías de IA para aumentar los FPS, reducir la latencia y mejorar la calidad de imagen, mientras que NVIDIA Reflex reduce aún más la latencia del sistema para brindar control con una mayor capacidad de respuesta.

Para las tarjetas gráficas elegibles, GIGABYTE ofrece diversas soluciones de control térmico adaptadas a distintos estilos de versiones y necesidades de rendimiento. El sistema de refrigeración WATERFORCE está disponible en las variantes todo en uno y bloque de agua para los modelos GeForce RTX™ 5090 y RTX™ 5080, con lo que se obtiene una disipación térmica excepcional y un funcionamiento silencioso durante las cargas de trabajo más exigentes. El sistema de enfriamiento por aire de WINDFORCE incorpora el diseño de ventilador Hawk y un gel termoconductor de calidad para servidores para maximizar la eficiencia térmica. En sus dispositivos emblemáticos, GIGABYTE incorpora AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, que combina el sistema de enfriamiento Hyperburst, un diseño de placa de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) separado y un tamaño compacto que redefinen el rendimiento del flujo de aire y el espacio ocupado por el formato para las configuraciones de alto rendimiento.

El paquete además se extiende a sistemas de juego elegibles, incluidas las laptops para juegos y las computadoras de escritorio para juegos. Las laptops para juegos AORUS MASTER 16, GIGABYTE AERO X16 y GAMING A16 PRO AI cuentan con tecnología GeForce RTX™ 5070 o GPU de laptop superiores con el sistema de enfriamiento WINDFORCE Infinity y GiMATE, el agente exclusivo de IA, para un rendimiento y control del sistema más inteligente. En cuanto a los dispositivos de escritorio, la computadora para juegos AORUS PRIME 5 y las unidades seleccionadas de PRIME 3 vienen equipadas con soluciones de refrigeración para todo el sistema y una conectividad integral para proporcionar una experiencia de juego de inicio automático.

Los jugadores que adquieran tarjetas gráficas elegibles de GIGABYTE, laptops para juegos con IA o computadoras de escritorio para juegos entre el 10 de febrero y el 16 de marzo podrán obtener un código de activación para la edición estándar de Resident Evil™ Requiem que deberán usar entre el 27 de febrero y el 16 de abril. Para obtener más detalles, información sobre elegibilidad y productos que participan, visite la página de la campaña.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890902/Resident_Evil_1920x1080.jpg

