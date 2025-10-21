Global Investors and Business Leaders Set to Convide in Bahrain for Gateway Gulf's third edition in November

Com o tema "Repensando o investimento global para novas dinâmicas comerciais", o fórum apenas para convidados receberá 200 líderes seniores, promovendo um diálogo que se traduz em parcerias duradouras e oportunidades de investimento.

MANAMA, Bahrein, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Reino do Bahrein deve receber delegados internacionais seniores de todas as Américas, Europa, Ásia e região do Golfo - para a terceira edição do Gateway Gulf, que acontecerá de 2 a 3 de novembro de 2025 no Four Seasons Hotel, na Baía do Bahrein. O evento exclusivo para convidados reunirá 200 convidados ilustres, incluindo investidores globais, líderes empresariais, formuladores de políticas, funcionários do governo e visionários do setor, para explorar oportunidades e parcerias de investimento de alto valor em todo o Golfo. Com o tema "Repensando o Investimento Global para Novas Dinâmicas de Comércio", o fórum oferece uma plataforma para mostrar as iniciativas estratégicas do Reino e promover a colaboração internacional.

Investidores globais e líderes empresariais devem se reunir no Bahrein para a terceira edição da Gateway Gulf em novembro

Organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (Bahrain EDB) com o apoio de altos funcionários do governo em todo o portfólio de negócios, investimentos e indústria do Reino, o fórum destacará a dinâmica transformação econômica do Golfo, com o PIB da região atualmente excedendo US $ 2 trilhões e espera-se que atinja US $ 6 trilhões até 2050. O Bahrein, onde os setores não petrolíferos contribuem com mais de 86% do PIB, oferece um ambiente altamente diversificado e pronto para o futuro, proporcionando aos investidores globais oportunidades incomparáveis de crescimento escalável e sustentável.

Após as conquistas do Gateway Gulf 2024, que registrou mais de US $ 12 bilhões em investimentos anunciados e acordos estratégicos, a edição de 2025 visa aproveitar esse momento com uma agenda mais profunda e impactante. Os participantes se beneficiarão de painéis de discussão selecionados, reuniões individuais com investidores e vitrines de projetos investíveis de todo o Golfo, complementados por uma programação cultural que destaca o cenário comercial e social único do Bahrein. As discussões durante o fórum destacarão as tendências regionais e locais, como transformação digital, transição energética e sustentabilidade, bem como as novas oportunidades emergentes em setores de alto valor, incluindo serviços financeiros, TIC, fabricação, logística e turismo. O evento reunirá ministros e executivos de alto escalão para discutir oportunidades nessas áreas e identificar caminhos para sinergias mútuas.

A Gateway Gulf reforça a posição do Bahrein como um parceiro global confiável, oferecendo às partes interessadas acesso a uma das regiões de crescimento mais rápido do mundo, apoiada pela infraestrutura avançada do Reino, capital humano pronto para o futuro e ambiente favorável aos negócios. O fórum serve como uma plataforma estratégica para diálogo de alto nível, colaboração acionável e parcerias de longo prazo. Ela foi projetada para facilitar a conversa sobre o futuro do investimento para o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que consolida o papel do Bahrein como um hub fundamental para a conectividade regional e global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800588/Bahrain_EDB.jpg

