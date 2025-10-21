グローバル投資家とビジネスリーダー、11月に開催されるGateway Gulf第3回会議のためバーレーンに集結

「新たな貿易ダイナミクスに向けたグローバル投資の再考」をテーマに掲げる同フォーラムは、招待制で開催され、200 名のシニアリーダーが一堂に会し、長期的なパートナーシップと投資機会へとつながる対話を促進する。

マナーマ（バーレーン）, 2025年10月21日 /PRNewswire/ -- バーレーン王国は、2025年11月2日から3日にかけてバーレーン湾のフォーシーズンズホテルで開催される「Gateway Gulf」第3回会議において、米国、欧州、アジアおよび湾岸地域から集う国際的なシニア代表団を迎える予定です。この招待制イベントには、グローバル投資家、ビジネスリーダー、政策立案者、政府関係者、そして業界の有識者など、200名の著名なゲストが集まり、湾岸地域における高付加価値の投資機会とパートナーシップの可能性を探ります。「新たな貿易ダイナミクスに向けたグローバル投資の再考」をテーマに掲げる同フォーラムは、バーレーン王国の戦略的な取り組みを紹介し、国際的な協力関係を促進するための場を提供します。

同フォーラムは、バーレーン経済開発委員会（Bahrain EDB）が主催し、王国内のビジネス、投資、産業分野を管轄する政府上級関係者の支援を受けて開催されます。今回の会議では、湾岸地域のダイナミックな経済変革に焦点を当てており、同地域のGDPは現在2兆ドルを超え、2050年までに6兆ドルに達すると見込まれています。非石油部門がGDPの86%以上を占めるバーレーンは、高度に多様化し、将来に備えた環境を有しており、グローバル投資家に対して持続的かつ拡張可能な成長のための比類なき機会を提供します。

2024年のGateway Gulfでは、120億ドルを超える投資および戦略的合意が発表されるなど大きな成果を上げました。2025年の開催では、その勢いをさらに発展させ、より深く、より影響力のある議題に取り組むことを目指します。参加者は、厳選されたディスカッションパネル、投資家との1対1ミーティング、そして湾岸地域全体から集められた投資可能プロジェクトの展示を通じて多くの知見を得ることができます。さらに、バーレーン独自のビジネスおよび社会的背景を紹介する文化プログラムも併せて実施されます。フォーラムでの議論では、デジタルトランスフォーメーション、エネルギー転換、サステナビリティといった地域および国内のトレンドに加え、金融サービス、ICT、製造、物流、観光などの高付加価値分野における新たなビジネス機会にも焦点が当てられます。同イベントには、各国の閣僚や企業の経営幹部が一堂に会し、これらの分野における機会を議論し、相互のシナジーを生み出すための道筋を模索します。

Gateway Gulfは、バーレーンの先進的なインフラ、人材育成力、そしてビジネスに適した環境を背景に、世界で最も成長の著しい地域の一つへのアクセスを関係者に提供することで、同国が信頼されるグローバルパートナーとしての地位をさらに強化します。同フォーラムは、ハイレベルな対話、実践的な協働、そして長期的なパートナーシップのための戦略的なプラットフォームとして機能します。また、経済成長に向けた将来の投資をめぐる議論を促進しつつ、地域およびグローバルな連携拠点としてのバーレーンの役割を確固たるものにすることを目的としています。

