Investisseurs et chefs d'entreprise du monde entier se réuniront à Bahreïn pour la troisième édition de Gateway Gulf en novembre

Intitulé « Repenser l'investissement mondial pour une nouvelle dynamique commerciale », ce forum sur invitation seulement accueillera 200 hauts responsables, favorisant un dialogue qui se traduira par des partenariats durables et des opportunités d'investissement.

MANAMA, Bahreïn, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le Royaume de Bahreïn s'apprête à accueillir des délégués internationaux de haut niveau venus des Amériques, d'Europe, d'Asie et de la région du Golfe pour la troisième édition de Gateway Gulf, qui se tiendra les 2 et 3 novembre 2025 à l'hôtel Four Seasons, Bahrain Bay. Cet événement sur invitation seulement réunira 200 invités de marque, dont des investisseurs internationaux, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des fonctionnaires et des visionnaires de l'industrie, afin d'explorer des opportunités d'investissement et des partenariats de grande valeur dans l'ensemble du Golfe. Placé sous le thème « Repenser l'investissement mondial pour une nouvelle dynamique commerciale », le forum offre une plateforme pour présenter les initiatives stratégiques du Royaume et encourager la collaboration internationale.

Global Investors and Business Leaders Set to Convene in Bahrain for Gateway Gulf’s third edition in November

Organisé par le Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain EDB) avec le soutien de hauts fonctionnaires du Royaume, le forum mettra en lumière la dynamique de transformation économique du Golfe, le PIB de la région dépassant actuellement 2 000 milliards de dollars et devant atteindre 6 000 milliards de dollars d'ici à 2050. Bahreïn, où les secteurs non pétroliers représentent plus de 86 % du PIB, offre un environnement très diversifié et prêt pour l'avenir, ce qui offre aux investisseurs mondiaux des possibilités inégalées de croissance évolutive et durable.

Après les réalisations de Gateway Gulf 2024, qui a vu l'annonce de plus de 12 milliards de dollars d'investissements et d'accords stratégiques, l'édition 2025 vise à poursuivre sur cette lancée avec un programme plus approfondi et plus percutant. Les participants bénéficieront de panels de discussion, de rencontres individuelles avec des investisseurs et de présentations de projets investissables dans tout le Golfe, complétés par une programmation culturelle qui met en lumière le paysage commercial et social unique de Bahreïn. Les discussions au cours du forum mettront en évidence les tendances régionales et locales telles que la transformation numérique, la transition énergétique et la durabilité, ainsi que les nouvelles opportunités émergentes dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les services financiers, les TIC, l'industrie manufacturière, la logistique et le tourisme. L'événement réunira des ministres et des cadres supérieurs afin de discuter des opportunités dans ces domaines et d'identifier des pistes pour des synergies mutuelles.

Gateway Gulf renforce la position de Bahreïn en tant que partenaire mondial de confiance, en offrant aux parties prenantes un accès à l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde, soutenue par l'infrastructure avancée du Royaume, un capital humain prêt pour l'avenir et un environnement propice aux affaires. Le forum sert de plateforme stratégique pour un dialogue de haut niveau, une collaboration concrète et des partenariats à long terme. Il est conçu pour faciliter le dialogue sur l'avenir de l'investissement pour la croissance économique, tout en consolidant le rôle de Bahreïn en tant que plaque tournante pour la connectivité régionale et mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800588/Bahrain_EDB.jpg