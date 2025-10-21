글로벌 투자자와 기업 경영진, 오는 11월 제3회 바레인 게이트웨이 걸프 포럼에서 회동

'무역 흐름 쇄신을 위한 글로벌 투자 재고 (Rethinking Global Investment for New Trade Dynamics)'를 주제로 하고, 초대받은 사람만 참석할 수 있는 이 포럼에서는 200명의 고위급 인사가 활발한 대화를 통해 장기적인 파트너십과 투자 기회를 모색할 것으로 보인다.

마나마, 바레인, 2025년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 바레인 왕국이 미주, 유럽, 아시아, 걸프 지역의 고위급 국제 사절을 초빙하여 2025년 11월 2일부터 3일까지 바레인 베이의 포시즌스 호텔(Four Seasons Hotel)에서 제3회 게이트웨이 걸프(Gateway Gulf)를 개최한다. 초대받은 사람만 참석할 수 있는 이 포럼에는 글로벌 투자자, 기업 경영진, 정책 입안자, 정부 관계자, 업계 선구자 등 총 200명의 유력 인사가 모여 걸프 지역의 고부가가치 투자 기회와 이를 실현할 파트너십에 대해 논의할 예정이다. '무역 흐름 쇄신을 위한 글로벌 투자 재고'를 주제로 열리는 이 포럼의 취지는 바레인의 전략적 이니셔티브를 널리 알리고 국제 협력을 촉진하는 것이다.

Investors and Business Leaders Set to Convene in Bahrain for Gateway Gulf’s third edition in November

바레인의 사업, 투자, 산업 등 다양한 경제 분야를 관장하는 고위 정부 관계자의 지원을 받아 바레인 경제개발청(Bahrain EDB)이 주최하는 이 포럼에서는 걸프 지역의 역동적인 경제 변화를 중점적으로 다룬다. 참고로, 걸프 지역의 GDP는 이미 2조 달러를 넘어섰으며, 2050년 무렵이면 6조 달러에 이를 것으로 전망된다. 비석유 부문이 GDP의 86% 이상을 차지하는 바레인은 고도로 다각화되고, 미래 지향적인 비즈니스 환경이 조성되어 있어 글로벌 투자자가 꾸준히 사세를 넓히면서 장기적인 성장을 도모하기에 더할 나위 없다.

올해의 게이트웨이 걸프 포럼에서 바레인 경제개발청은 120억 달러 이상의 투자 및 전략적 협약이 이뤄진 2024년 포럼을 기폭제 삼아 더 심도 있는 내용를 다루고 의미심장한 성과를 이루겠다는 의욕을 불태우고 있다. 참석자들은 엄선된 전문가 토론, 투자자와의 일대일 미팅, 투자하기 좋은 걸프 지역의 프로젝트 소개, 그리고 바레인의 독특한 경제 및 사회 현황을 조명하는 부가적 문화 행사를 통해 안목을 높일 기회를 얻는다. 이번 포럼에서는 디지털 혁신, 에너지 전환, 지속가능성 등 지역 및 국내 동향뿐만 아니라, 금융 서비스, 정보통신기술, 제조, 물류, 관광 등 고부가가치 산업 분야에 산재한 투자 기회도 집중적으로 논의할 예정이다. 올해의 게이트웨이 걸프에서는 고위 관료와 최고 경영진이 머리를 맞대고 이러한 분야에 내재한 기회를 고찰하고 정부와 기업 간의 시너지 효과를 창출할 방안을 모색할 것으로 보인다.

바레인 정부는 제3회 게이트웨이 걸프를 계기로 삼아 믿음직한 글로벌 파트너로서의 입지를 강화하고, 선진 인프라, 미래 지향적 인적 자원, 그리고 기업 친화적인 환경에 힘입어 세계에서 가장 빠르게 성장 중인 바레인 시장에 진출할 기회를 글로벌 투자자와 관계자들에게 제시할 계획이다. 이 포럼은 고위급 인사들의 회합, 현실성 있는 협력, 그리고 장기적인 파트너십을 촉진할 전략적 플랫폼 구실을 한다. 바레인 게이트웨이 걸프 포럼은 경제 성장을 위해 투자의 미래를 활발하게 논의하는 한편, 인근 지역을 넘어 전 세계를 잇는 바레인의 중추적인 가교 구실을 강화하고자 마련되었다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2800588/Bahrain_EDB.jpg

