بمشاركة مستثمرين وقادة أعمال عالميين البحرين تستعد لاحتضان النسخة الثالثة من منتدى بوابة الخليج في نوفمبر القادم

• يستضيف المنتدى 200 من كبار المسؤولين والقادة بهدف خلق شراكات واستثمارات طويلة الأمد

المنامة، البحرين, 20 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- تستعد مملكة البحرين لاستقبال قادة الأعمال والمتحدثين الدوليين من أمريكا وأوروبا وآسيا ومنطقة الخليج المشاركين في النسخة الثالثة من منتدى بوابة الخليج الاستثماري الذي يُعقد في الفترة ما بين 2 و3 نوفمبر 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين.

المنتدى الذي سيركز على المشاركة الدولية للأهداف الاستراتيجية المعد لها، سيجمع نحو 200 ضيفاً مختارين من المستثمرين العالميين، وقادة الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، ورواد الأعمال وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية القيّمة في أنحاء الخليج وإقامة الشراكات حولها.

Global Investors and Business Leaders Set to Convene in Bahrain for Gateway Gulf’s third edition in November

ويُعقد هذا المنتدى تحت عنوان "إعادة التفكير في الاستثمار العالمي والتحولات التجارية الجديدة"، ويوفر منصة لعرض المبادرات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون الدولي. وينظم مجلس التنمية الاقتصادية هذا المنتدى بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين ومجموعة من قطاعات الأعمال والاستثمار والصناعة في المملكة. ويسلط الضوء على التحول الاقتصادي في منطقة الخليج، حيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة حاليًا تريليوني دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2050.

وتساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، التي توفر بيئةً استثماريةً متنوعةً، مما يقدم للمستثمرين العالميين فرصًا تنافسية لتحقيق النمو المستدام ولتطوير أعمالهم.

وحقق منتدى بوابة الخليج في نسخته السابقة في 2024 العديد من الإنجازات نتج عنها الإعلان عن استثمارات واتفاقيات استراتيجيةً تجاوز حجمها 12 مليار دولار أمريكي. وتهدف النسخة الحالية إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال إعداد جدول أعمال نوعي سيستفيد من خلاله الحضور من جلسات نقاشية مرتبة مسبقاً ولقاءاتٍ فردية مع المستثمرين، واجتماعات متنوعة، بالإضافة إلى استعراض مشاريع جاهزة للاستثمار من جميع أنحاء الخليج، إلى جانب البرامج والأنشطة الثقافية التي تُسلط الضوء على المشهد التجاري والاجتماعي الفريد الذي تتميز به مملكة البحرين.

وسيسلط المنتدى الضوء على الاتجاهات والفرص في القطاعات المحلية والإقليمية بما في ذلك التحوّل الرقمي، والتحولات في مجال الطاقة والاستدامة إلى جانب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إذ يجتمع الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين لمناقشة الفرص المتاحة وتحديد سبل التعاون في عدد من الجلسات النقاشية.

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مملكة البحرين.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في البحرين وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للبحرين، ودعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية .

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com .

نبذة عن منتدى بوابة الخليج

يُقام منتدى بوابة الخليج، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والصناعة في المملكة، وهو منتدى مخصص للمدعوين فقط، ويوفر للشركات والمستثمرين العالميين فرصة التواصل المباشر مع رواد مسيرة التنمية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح لهم الحصول على الأولوية للوصول إلى المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعزيز الحضور الاستثماري في البحرين والمنطقة . وقد عُقدت النسخة الأولى من منتدى بوابة الخليج عام 2018، ويمثل عام 2025 نسخته الثالثة، إذ يعكس منتدى بوابة الخليج أسلوب فريق البحرين الذي يُشجع على تعاون القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية مبتكرة وجذابة تُمكّن الشركات من النجاح سواء من خلال إصدار لائحة جديدة أو خطة جدوى لطرح فكرة متخصصة في السوق، وهو ما يعكس مساعي فريق البحرين لربط المستثمرين بصناع القرار الرئيسيين المعنيين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2800588/Bahrain_EDB.jpg