Inversores y líderes empresariales se reunirán en Baréin para la tercera edición de Gateway Gulf

- Inversores y líderes empresariales globales se reunirán en Baréin para la tercera edición de Gateway Gulf en noviembre

El foro, al que solo se puede asistir por invitación, tendrá como tema "Repensar la inversión global para una nueva dinámica comercial" y reunirá a 200 líderes de alto nivel, fomentando un diálogo que se traduzca en asociaciones duraderas y oportunidades de inversión.

MANAMA, Baréin, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Reino de Baréin dará la bienvenida a delegados internacionales de alto nivel de América, Europa, Asia y la región del Golfo a la tercera edición de Gateway Gulf, que se celebrará del 2 al 3 de noviembre de 2025 en el Hotel Four Seasons, Bahrain Bay. Este evento, solo por invitación, reunirá a 200 invitados distinguidos, entre ellos inversores globales, líderes empresariales, legisladores, funcionarios gubernamentales y visionarios del sector, para explorar oportunidades de inversión y alianzas de alto valor en la región del Golfo. Convocado bajo el lema "Replanteando la inversión global para una nueva dinámica comercial", el foro ofrece una plataforma para presentar las iniciativas estratégicas del Reino y fomentar la colaboración internacional.

Organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Baréin (Bahréin EDB) con el apoyo de altos funcionarios gubernamentales de toda la cartera de negocios, inversiones e industria del Reino, el foro destacará la transformación económica dinámica del Golfo, con un PIB de la región que actualmente supera los USD 2 billones y se espera que alcance los 6 billones de dólares estadounidenses para 2050. Baréin, donde los sectores no petroleros contribuyen con más del 86 % del PIB, ofrece un entorno altamente diversificado y preparado para el futuro, brindando a los inversores globales oportunidades incomparables para un crecimiento escalable y sostenible.

Tras los logros de Gateway Gulf 2024, que registró más de 12.000 millones de dólares en inversiones anunciadas y acuerdos estratégicos, la edición de 2025 busca aprovechar este impulso con una agenda más profunda e impactante. Los asistentes se beneficiarán de paneles de debate seleccionados, reuniones individuales con inversores y presentaciones de proyectos de inversión de todo el Golfo, complementados con una programación cultural que destaca el singular panorama empresarial y social de Baréin. Los debates durante el foro destacarán tendencias regionales y locales como la transformación digital, la transición energética y la sostenibilidad, así como las nuevas oportunidades emergentes en sectores de alto valor, como los servicios financieros, las TIC, la manufactura, la logística y el turismo. El evento reunirá a ministros y altos ejecutivos para debatir oportunidades en estas áreas e identificar vías para sinergias mutuas.

Gateway Gulf refuerza la posición de Baréin como socio global de confianza, ofreciendo a las partes interesadas acceso a una de las regiones de mayor crecimiento del mundo, respaldada por la avanzada infraestructura del Reino, su capital humano preparado para el futuro y un entorno empresarial favorable. El foro sirve como plataforma estratégica para el diálogo de alto nivel, la colaboración práctica y las alianzas a largo plazo. Su objetivo es facilitar el diálogo sobre el futuro de la inversión para el crecimiento económico, consolidando a la vez el papel de Baréin como centro clave para la conectividad regional y global.

