Globale Investoren und Führungskräfte aus der Wirtschaft treffen sich im November in Bahrain zur dritten Auflage von Gateway Gulf

Unter dem Motto „Rethinking Global Investment for New Trade Dynamics" (Globale Investitionen für eine neue Handelsdynamik überdenken) wird das Forum, zu dem nur geladene Gäste erwartet werden, 200 hochrangige Führungskräfte einladen und einen Dialog fördern, der in langfristige Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten mündet.

MANAMA, Bahrain, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Königreich Bahrain wird hochrangige internationale Delegierte aus ganz Amerika, Europa, Asien und der Golfregion zur dritten Ausgabe von Gateway Gulf begrüßen, die vom 2. bis 3. November 2025 im Four Seasons Hotel, Bahrain Bay, stattfindet. An der Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste erwartet werden, nehmen 200 hochrangige Gäste teil, darunter internationale Investoren, Führungskräfte aus der Wirtschaft, politische Entscheidungsträger, Regierungsbeamte und Visionäre der Branche, um hochwertige Investitionsmöglichkeiten und Partnerschaften in der gesamten Golfregion zu erkunden. Das Forum steht unter dem Motto „Rethinking Global Investment for New Trade Dynamics" und bietet eine Plattform, um die strategischen Initiativen des Königreichs zu präsentieren und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

Global Investors and Business Leaders Set to Convene in Bahrain for Gateway Gulf’s third edition in November

Das Forum, das vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) mit Unterstützung hochrangiger Regierungsbeamter aus dem gesamten Geschäfts-, Investitions- und Industrieportfolio des Königreichs veranstaltet wird, wird den dynamischen wirtschaftlichen Wandel in der Golfregion beleuchten, deren BIP derzeit 2 Billionen USD übersteigt und bis 2050 voraussichtlich 6 Billionen USD erreichen wird. Bahrain, wo der Nicht-Öl-Sektor mehr als 86 % zum BIP beiträgt, bietet ein hochgradig diversifiziertes und zukunftsfähiges Umfeld, das globalen Investoren beispiellose Möglichkeiten für skalierbares, nachhaltiges Wachstum bietet.

Nach den Erfolgen von Gateway Gulf 2024, bei dem Investitionen und strategische Vereinbarungen in Höhe von über 12 Mrd. USD angekündigt wurden, soll die Ausgabe 2025 mit einer umfassenderen und wirkungsvolleren Agenda auf diesem Schwung aufbauen. Die Teilnehmer profitieren von ausgewählten Diskussionsrunden, Einzelgesprächen mit Investoren und der Vorstellung investitionsfähiger Projekte aus der gesamten Golfregion, ergänzt durch ein kulturelles Programm, das die einzigartige geschäftliche und soziale Landschaft Bahrains hervorhebt. Die Diskussionen während des Forums werden sowohl regionale als auch lokale Trends wie die digitale Transformation, die Energiewende und die Nachhaltigkeit sowie neu entstehende Chancen in hochwertigen Sektoren wie Finanzdienstleistungen, IKT, Fertigung, Logistik und Tourismus beleuchten. Die Veranstaltung wird Minister und Führungskräfte zusammenbringen, um Möglichkeiten in diesen Bereichen zu erörtern und Wege für gegenseitige Synergien zu finden.

Gateway Gulf stärkt die Position Bahrains als vertrauenswürdiger globaler Partner und bietet Interessengruppen Zugang zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt, unterstützt durch die fortschrittliche Infrastruktur, das zukunftsfähige Humankapital und das geschäftsfreundliche Umfeld des Königreichs. Das Forum dient als strategische Plattform für den Dialog auf hoher Ebene, für eine handlungsorientierte Zusammenarbeit und für langfristige Partnerschaften. Sie soll Gespräche über die Zukunft der Investitionen für das Wirtschaftswachstum erleichtern und gleichzeitig die Rolle Bahrains als wichtiges Drehkreuz für regionale und globale Verbindungen festigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800588/Bahrain_EDB.jpg