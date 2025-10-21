Con el tema "Repensar la inversión global para nuevas dinámicas comerciales", el foro solo por invitación acogerá a 200 líderes de alto nivel, fomentando el diálogo que se traduce en asociaciones duraderas y oportunidades de inversión.

MANAMA, Baréin, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Reino de Baréin dará la bienvenida a delegados internacionales de alto nivel de América, Europa, Asia y la región del Golfo a la tercera edición de Gateway Gulf, que tendrá lugar del 2 al 3 de noviembre de 2025 en el Four Seasons Hotel, Bahrain Bay. El evento, solo por invitación, reunirá a 200 invitados distinguidos, incluidos inversores globales, líderes empresariales, legisladores, funcionarios gubernamentales y visionarios de la industria, para explorar oportunidades de inversión y asociaciones de alto valor en todo el Golfo. Convocado bajo el tema "Repensar la inversión global para nuevas dinámicas comerciales", el foro proporciona una plataforma para mostrar las iniciativas estratégicas del Reino y fomentar la colaboración internacional.

Los inversores y líderes empresariales mundiales se reunirán en Bahréin para la tercera edición de Gateway Gulf en noviembre

El foro, organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Baréin (Bahrain EDB) con el apoyo de altos funcionarios gubernamentales de toda la cartera de negocios, inversiones e industria del Reino, pondrá de relieve la dinámica transformación económica del Golfo, con un PIB de la región que actualmente supera los 2 billones de dólares y se espera que alcance los 6 billones de dólares para 2050. Bahréin, donde los sectores no petroleros contribuyen con más del 86 % del PIB, ofrece un entorno altamente diversificado y preparado para el futuro, proporcionando a los inversores globales oportunidades sin precedentes para un crecimiento escalable y sostenible.

Tras los logros de Gateway Gulf 2024, que vio más de 12 mil millones de dólares en inversiones anunciadas y acuerdos estratégicos, la edición de 2025 tiene como objetivo aprovechar este impulso con una agenda más profunda e impactante. Los asistentes se beneficiarán de paneles de discusión seleccionados, reuniones individuales con inversores y exhibiciones de proyectos de inversión de todo el Golfo, complementados con una programación cultural que destaca el panorama empresarial y social único de Bahrein. Las discusiones durante el foro destacarán las tendencias regionales y locales, como la transformación digital, la transición energética y la sostenibilidad, así como las nuevas oportunidades emergentes en sectores de alto valor, como los servicios financieros, las TIC, la fabricación, la logística y el turismo. El evento reunirá a ministros y ejecutivos de alto nivel para discutir oportunidades en estas áreas e identificar vías para sinergias mutuas.

Gateway Gulf refuerza la posición de Bahrein como socio global de confianza, ofreciendo a las partes interesadas acceso a una de las regiones de más rápido crecimiento del mundo, respaldada por la infraestructura avanzada del Reino, el capital humano preparado para el futuro y el entorno favorable para los negocios. El foro sirve de plataforma estratégica para el diálogo de alto nivel, la colaboración práctica y las asociaciones a largo plazo. Está diseñado para facilitar la conversación sobre el futuro de la inversión para el crecimiento económico, al tiempo que consolida el papel de Bahrein como un centro clave para la conectividad regional y global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800588/Bahrain_EDB.jpg

FUENTE Bahrain EDB