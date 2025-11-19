Gotion aboga por una "arquitectura económica ecológica" en la COP30 celebrada en Brasil

La transición energética mundial se considera una fuerza impulsora que está transformando la economía

BELÉM, Brasil, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la empresa china de soluciones de energía limpia Gotion, pidió una mayor cooperación mundial para acelerar la transición hacia las energías renovables y construir un futuro con energías limpias más interconectadas.

En su discurso de apertura titulado "Impulsar una nueva era: cómo la revolución renovable está reescribiendo la lógica del crecimiento mundial", Gotion afirmó que la transición energética "no solo está cambiando la forma en que producimos energía, sino que está redefiniendo lo que significa la prosperidad en el siglo XXI. Nos brinda una oportunidad única en un siglo para reconstruir la economía mundial sobre la base de la sostenibilidad y la equidad". Instaron a los gobiernos y a las industrias a trabajar juntos para convertir el progreso tecnológico en una oportunidad compartida.

Mientras tanto, las energías renovables no están fragmentando los sistemas mundiales, sino conectándolos de formas nuevas y más equilibradas. Gotion señaló: "Estamos pasando de una era de 'geopolítica energética' a una era de 'simbiosis energética'". De la dependencia a la interdependencia. De la competencia por los recursos a la colaboración para la resiliencia", y describió este cambio como el surgimiento de la simbiosis energética, un modelo interconectado que transforma la rivalidad energética en colaboración.

Como símbolo de la transformación hacia las energías renovables, la creación del Instituto de Investigación de Silicon Valley en 2014 marcó el punto de partida de la internacionalización de Gotion. De acuerdo con la directriz estratégica de "En lo local, para lo local", la empresa ha establecido la fábrica mundial de Gotion en las regiones de América, Asia-Pacífico y Europa-África. Durante la última década, Gotion se ha adherido de manera sistemática a una estrategia cuatro en uno que incluye una cadena de suministro localizada, reciclaje de baterías localizado, marketing localizado y servicio posventa localizado. Hoy en día, Gotion se ha hecho un nombre en el mercado mundial y trabajará junto con los clientes para construir un sistema de cadena de suministro localizado y diversificado, que se caracteriza por una cadena de valor completa.

La Gigafábrica Gotion de Eslovaquia marca un hito en la cooperación industrial entre Europa y Asia, y en el cambio generalizado del continente hacia una fabricación limpia. Muestra cómo las industrias impulsadas por las energías renovables pueden fortalecer las cadenas de suministro a la vez que promueven las ambiciones climáticas de Europa. Además, en Marruecos, Gotion está ayudando a establecer la primera cadena de valor completa de baterías de África, al integrar los recursos locales con la innovación mundial.

Desde China hasta Europa, pasando por África, Medio Oriente y América, las iniciativas de Gotion reflejan una visión cada vez mayor de la integración energética mundial, en la que la abundancia de energías renovables se convierte en la base del crecimiento sostenible y la prosperidad compartida.

