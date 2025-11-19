Gotion appelle à une « architecture économique verte » lors de la COP30 au Brésil

La transition énergétique mondiale est considérée comme une force motrice qui remodèle l'économie

BELEM, Brésil, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la 30e Conférence des Parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la société chinoise Gotion, spécialisée dans les solutions d'énergie propre, a appelé à une coopération mondiale plus forte afin d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables et de construire un avenir énergétique propre plus interconnecté.

Au cours d'un discours intitulé « Powering a New Era How the Renewable Revolution is Rewriting the Logic of Global Growth », (La puissance d'une nouvelle ère ; comment la révolution des renouvelables redéfinit la logique de la croissance mondiale), Gotion a déclaré que la transition énergétique « ne change pas seulement la façon dont nous produisons de l'énergie - elle redéfinit ce que signifie la prospérité au 21e siècle. Elle nous offre une occasion unique de reconstruire l'économie mondiale sur des bases durables et équitables. » La société a exhorté les gouvernements et les entreprises à travailler ensemble pour transformer le progrès technologique en opportunités partagées.

Par ailleurs, les énergies renouvelables ne fragmentent pas les systèmes mondiaux, mais les connectent de manière nouvelle et plus équilibrée. Pour Gotion : « Nous passons d'une ère de "géopolitique énergétique" à une ère de "symbiose énergétique". De la dépendance à l'interdépendance. De la concurrence pour les ressources à la collaboration pour la résilience », décrivant ce changement comme l'émergence d'une symbiose énergétique - un modèle interconnecté qui transforme la rivalité énergétique en partenariat.

Symbole de la transformation des énergies renouvelables, la création du Silicon Valley Reserach Institute en 2014 a marqué le point de départ de l'internationalisation de Gotion. Conformément à la ligne directrice stratégique « In local, for local », l'entreprise a établi l'usine mondiale de Gotion dans la région des Amériques, de l'Asie-Pacifique et de l'Europe-Afrique. Au cours de la dernière décennie, Gotion a constamment adhéré à une stratégie « quatre en un » comprenant une chaîne d'approvisionnement localisée, un recyclage des batteries localisé, un marketing localisé et un service après-vente localisé. Aujourd'hui, Gotion s'est fait un nom sur le marché mondial et collabore avec les clients pour établir un système de chaîne d'approvisionnement localisé et diversifié caractérisé par une chaîne de valeur complète.

L'usine géante de Gotion en Slovaquie marque une étape importante dans la coopération industrielle entre l'Europe et l'Asie et dans la transition plus large du continent vers la fabrication propre. Elle illustre comment les industries basées sur les énergies renouvelables peuvent renforcer les chaînes d'approvisionnement tout en faisant progresser les ambitions climatiques de l'Europe. Au Maroc, Gotion contribue à la mise en place de la première chaîne de valeur complète pour les batteries en Afrique, en intégrant les ressources locales à l'innovation mondiale.

De la Chine à l'Europe, en passant par l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques, les initiatives de Gotion reflètent une vision croissante de l'intégration énergétique mondiale - une vision dans laquelle l'abondance des énergies renouvelables devient le fondement d'une croissance durable et d'une prospérité partagée.

