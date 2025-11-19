ブラジルのCOP30で政府、「グリーン経済アーキテクチャ」を訴え

世界のエネルギー転換は経済を変革する原動力となる

ベレン（ブラジル）、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）で、中国のクリーンエネルギーソリューション企業である国軒は、再生可能エネルギーへの移行を加速し、より相互接続されたクリーンエネルギーの未来を築くために、より強力な国際協力を求めた。

「新時代の原動力」と題した基調講演を行いました。Gotion氏は、「再生可能エネルギー革命がいかに世界経済成長の論理を書き換えているか」という記事の中で、エネルギー転換は「単に電力生産の方法を変えるだけではなく、21世紀における繁栄の意味を再定義するものだ」と述べた。これは、持続可能性と公平性という基盤の上に世界経済を再建する、100年に一度の機会を私たちに与えてくれるのです。」彼らは政府と産業界に対し、技術の進歩を共有の機会に変えるために協力するよう求めた。

一方、再生可能エネルギーは世界のシステムを断片化させるのではなく、新しい、よりバランスのとれた方法でそれらを結び付けています。Gotion氏は「私たちは『エネルギー地政学』の時代から『エネルギー共生』の時代へと移行している」と指摘した。依存から相互依存へ。資源をめぐる競争から回復力のための協力へ。」は、この変化をエネルギー共生の出現、つまりエネルギーの競争を協力関係に変える相互接続モデルの出現と表現しています。

再生可能エネルギーへの変革の象徴として、2014年にシリコンバレー研究所を設立したことは、国軒の国際化の出発点となりました。同社は「地元で、地元のために」という戦略指針に従い、南北アメリカ、アジア太平洋、欧州・アフリカ地域に国展のグローバル工場を設立しました。過去 10 年間、国展は一貫して、ローカライズされたサプライ チェーン、ローカライズされたバッテリー リサイクル、ローカライズされたマーケティング、ローカライズされたアフター サービスという 4 in 1 戦略を堅持してきました。現在、世界市場で名を馳せている国展は、顧客と協力しながら、完全なバリューチェーンを特徴とするローカライズされた多様化されたサプライチェーン システムを構築しています。

スロバキアのゴション・ギガファクトリーは、欧州とアジアの産業協力と、大陸全体のクリーン製造業への転換における画期的な出来事です。これは、再生可能エネルギー主導の産業が、欧州の気候変動対策を推進しながら、サプライチェーンを強化できる方法を示しています。また、モロッコでは、ゴティオンが地元のリソースと世界的なイノベーションを統合し、アフリカ初の完全なバッテリーバリューチェーンの構築を支援しています。

中国からヨーロッパ、アフリカ、中東、南北アメリカまで、Gotion の取り組みは、再生可能な資源の豊富さが持続可能な成長と繁栄の共有の基盤となるという、世界的なエネルギー統合のビジョンの高まりを反映しています。

SOURCE Gotion