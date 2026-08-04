Guggenheim Abu Dhabi nomeia o primeiro diretor do museu.

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Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

04 ago, 2026, 17:56 GMT

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi anunciou hoje a nomeação da Dra. Valerie Hillings como diretora inaugural do Guggenheim Abu Dhabi.

O Guggenheim Abu Dhabi é um dos pilares do Distrito Cultural de Saadiyat, uma das maiores concentrações de instituições culturais do mundo. Juntamente com o Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional Zayed, o Museu de História Natural de Abu Dhabi e o teamLab Phenomena Abu Dhabi, ele reafirma a visão cultural de Abu Dhabi.

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Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director
Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director

Como diretor, o Dr. Hillings dará vida a essa visão, liderando a direção estratégica do museu, supervisionando suas exposições e programas inaugurais e estabelecendo uma instituição enraizada em Abu Dhabi e conectada ao mundo, que une culturas, inspira pessoas e celebra a arte desde a década de 1960 até os dias atuais.

O Dr. Hillings traz para o cargo um profundo conhecimento do Guggenheim Abu Dhabi. De 2009 a 2018, ela atuou como Curadora e Diretora Associada de Assuntos Curatoriais do Projeto Guggenheim Abu Dhabi da Fundação Solomon R. Guggenheim, trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi na estratégia de acervo e aquisições, programação de pré-inauguração e no edifício projetado por Frank Gehry. Anteriormente, ela passou cinco anos na equipe de curadoria do Guggenheim em Nova York.

Desde 2018, a Dra. Hillings atua como Diretora do Museu de Arte da Carolina do Norte, onde liderou a reformulação das galerias da coleção permanente, adicionou cerca de 400 obras à coleção e supervisionou a duplicação do número de visitantes anuais, que chegou a 1,2 milhão. Ela possui doutorado e mestrado em História da Arte e Arqueologia pelo Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York e bacharelado em História da Arte pela Universidade Duke, com especialização em arte moderna e contemporânea.

A Dra. Valerie Hillings disse: "É uma honra retornar a Abu Dhabi para concluir a jornada única de fundar e inaugurar o Guggenheim Abu Dhabi, um museu desenvolvido nos Emirados Árabes Unidos por colegas da região e de todo o mundo. Aguardo com expectativa a oportunidade de receber o público local e global no magnífico edifício projetado por Frank Gehry e convidá-los a explorar pontos de interconexão e histórias únicas através das lentes da arte, desde a década de 1960 até os nossos dias."

Por meio do acervo, das exposições, das encomendas, das pesquisas e dos programas públicos do Guggenheim Abu Dhabi, o museu promoverá o diálogo entre culturas e gerações, ao mesmo tempo que reforçará o papel de Abu Dhabi como um centro global de inovação artística, produção criativa e intercâmbio cultural. Com 30 galerias distribuídas em 11.600 metros quadrados de espaço expositivo interno, além de 23.000 metros quadrados de áreas expositivas externas, o Guggenheim Abu Dhabi se tornará, após sua inauguração, uma das plataformas mais importantes do mundo para a arte moderna e contemporânea.

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FONTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

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