Guggenheim Abu Dhabi nombra al director inaugural del museo

ABU DHABI, EAU, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi anunció hoy el nombramiento de la Dra. Valerie Hillings como directora inaugural del Guggenheim Abu Dhabi.

El Guggenheim Abu Dhabi es un pilar fundamental del Distrito Cultural de Saadiyat, una de las mayores concentraciones de instituciones culturales del mundo. Junto con el Louvre Abu Dhabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi y teamLab Phenomena Abu Dhabi, reafirma la visión cultural de Abu Dhabi.

Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director

Como directora, la Dra. Hillings dará vida a esta visión, liderando la dirección estratégica del museo, supervisando sus exposiciones y programas inaugurales, y consolidando una institución arraigada en Abu Dhabi y conectada con el mundo, que une culturas, inspira a las personas y celebra el arte desde la década de 1960 hasta la actualidad.

La Dra. Hillings aporta un profundo conocimiento del Guggenheim Abu Dhabi a este cargo. De 2009 a 2018, fue curadora y directora asociada de asuntos curatoriales del Proyecto Guggenheim Abu Dhabi de la Fundación Solomon R. Guggenheim, trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi en la estrategia y adquisiciones de la colección, la programación previa a la inauguración y el edificio diseñado por Frank Gehry. Anteriormente, formó parte del equipo curatorial del Guggenheim en Nueva York durante cinco años.

Desde 2018, la Dra. Hillings ha sido directora del Museo de Arte de Carolina del Norte, donde lideró la renovación de las galerías de su colección permanente, incorporó unas 400 obras a la colección y logró duplicar la afluencia anual a 1,2 millones de visitantes. Es doctora y máster en Historia del Arte y Arqueología por el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Duke, con especialización en arte moderno y contemporáneo.

La Dra. Valerie Hillings dijo: "Me honra regresar a Abu Dhabi para culminar la singular experiencia de fundar e inaugurar el Guggenheim Abu Dhabi, un museo desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos por colegas de la región y de todo el mundo. Espero dar la bienvenida al público local e internacional al magnífico edificio diseñado por Frank Gehry e invitarlos a explorar puntos de interconexión e historias únicas a través del arte, desde la década de 1960 hasta nuestros días".

Mediante su colección, exposiciones, encargos, investigación y programas públicos, el Guggenheim Abu Dhabi fomentará el diálogo intercultural y generacional, reforzando el papel de Abu Dhabi como centro global de innovación artística, producción creativa e intercambio cultural. Con 30 galerías distribuidas en 11.600 metros cuadrados de espacio de exposición interior, además de 23.000 metros cuadrados de áreas de exposición al aire libre, el Guggenheim Abu Dhabi se convertirá, tras su inauguración, en una de las plataformas más importantes del mundo para el arte moderno y contemporáneo.

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