El Guggenheim de Abu Dabi nombra al primer director del museo

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi ha anunciado hoy el nombramiento de la Dra. Valerie Hillings como primera directora del Guggenheim Abu Dabi.

El Guggenheim Abu Dabi es una pieza clave del Distrito Cultural de Saadiyat, una de las mayores concentraciones de instituciones culturales del mundo. Junto con el Louvre Abu Dabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi y teamLab Phenomena Abu Dabi, reafirma la visión cultural de Abu Dabi.

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Como directora, la Dra. Hillings hará realidad esta visión dirigiendo la estrategia del museo, supervisando sus exposiciones y programas inaugurales y creando una institución arraigada en Abu Dabi y conectada con el mundo, capaz de tender puentes entre culturas, inspirar a las personas y rendir homenaje al arte desde la década de 1960 hasta la actualidad.

El Dr. Hillings aporta a este cargo un profundo conocimiento del Guggenheim de Abu Dabi. Entre 2009 y 2018, ocupó el cargo de conservadora y directora adjunta de Asuntos Curatoriales de la Fundación Solomon R. Guggenheim, en el marco del Proyecto Guggenheim Abu Dabi, colaborando estrechamente con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi en la estrategia de la colección y las adquisiciones, la programación previa a la inauguración y el edificio diseñado por Frank Gehry. Anteriormente, formó parte durante cinco años del equipo de comisarios del Guggenheim de Nueva York.

Desde 2018, la Dra. Hillings ocupa el cargo de directora del Museo de Arte de Carolina del Norte, donde ha liderado la renovación de las salas de la colección permanente, ha incorporado unas 400 obras a la colección y ha supervisado cómo se duplicaba el número de visitantes anuales hasta alcanzar los 1,2 millones. Es doctora y máster en Historia del Arte y Arqueología por el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Duke, con especialización en arte moderno y contemporáneo.

La Dra. Valerie Hillings declaró: «Es un honor para mí volver a Abu Dabi para culminar esta aventura única en la vida que ha supuesto la creación y la inauguración del Guggenheim Abu Dabi, un museo desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos por colegas tanto de la región como de todo el mundo. Estoy deseando dar la bienvenida al público local e internacional a este magnífico edificio diseñado por Frank Gehry e invitarles a descubrir los puntos de conexión y las historias únicas a través del prisma del arte, desde la década de 1960 hasta nuestros días».

A través de la colección, las exposiciones, los encargos, la investigación y los programas públicos del Guggenheim Abu Dabi, el museo fomentará el diálogo entre culturas y generaciones, al tiempo que reforzará el papel de Abu Dabi como centro mundial de innovación artística, producción creativa e intercambio cultural. Con 30 galerías repartidas en 11 600 metros cuadrados de espacio expositivo interior, además de 23 000 metros cuadrados de zonas de exposición al aire libre, el Guggenheim Abu Dabi se convertirá, tras su inauguración, en una de las plataformas más importantes del mundo para el arte moderno y contemporáneo.

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FUENTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi