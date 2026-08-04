Guggenheim Abu Dhabi Melantik Pengarah Muzium Perasmian

ABU DHABI, UAE, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi hari ini mengumumkan pelantikan Dr. Valerie Hillings sebagai Pengarah sulung Guggenheim Abu Dhabi.

Guggenheim Abu Dhabi adalah batu asas Daerah Kebudayaan Saadiyat, salah satu institusi kebudayaan terbesar di dunia. Di samping Louvre Abu Dhabi, Muzium Negara Zayed, Muzium Sejarah Semula Jadi Abu Dhabi dan teamLab Fenomena Abu Dhabi, ia menegaskan visi budaya Abu Dhabi.

Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director

Sebagai Pengarah, Dr. Hillings akan menghidupkan visi ini dengan menerajui hala tuju strategik muzium, menyelia pameran dan program sulungnya, dan menubuhkan sebuah institusi yang berakar umbi di Abu Dhabi dan dihubungkan dengan dunia, yang menghubungkan budaya, memberi inspirasi kepada orang ramai dan meraikan seni dari tahun 1960-an hingga sekarang.

Dr. Hillings membawa keakraban yang mendalam dengan Guggenheim Abu Dhabi untuk peranan tersebut. Dari 2009 hingga 2018, beliau berkhidmat sebagai Kurator Yayasan Solomon R. Guggenheim dan Pengarah Bersekutu Hal Ehwal Kuratorial, Projek Guggenheim Abu Dhabi, bekerja rapat dengan Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan – Abu Dhabi mengenai strategi pengumpulan dan pengambilalihan, pengaturcaraan pra-pembukaan dan bangunan yang direka oleh Frank Gehry. Terdahulu, dia menghabiskan lima tahun sebagai kakitangan kurator Guggenheim di New York.

Sejak 2018, Dr. Hillings telah berkhidmat sebagai Pengarah Muzium Seni North Carolina, di mana beliau mengetuai penafsiran semula galeri koleksi tetapnya, menambah kira-kira 400 karya kepada koleksi dan menyelia peningkatan dua kali ganda kehadiran tahunan kepada 1.2 juta pengunjung. Beliau memiliki PhD dan MA dalam Sejarah Seni dan Arkeologi dari Institut Seni Halus, Universiti New York, dan AB dalam Sejarah Seni dari Universiti Duke, dengan pengkhususan dalam seni moden dan kontemporari.

Dr. Valerie Hillings berkata: "Saya berbesar hati untuk kembali ke Abu Dhabi untuk melengkapkan perjalanan sekali seumur hidup dalam mengasaskan dan membuka Guggenheim Abu Dhabi, sebuah muzium yang dibangunkan di Emiriah Arab Bersatu oleh rakan sekerja dari rantau ini dan di seluruh dunia. Saya tidak sabar untuk mengalu-alukan penonton tempatan dan global ke bangunan yang direka oleh Frank Gehry dan menjemput mereka untuk meneroka titik kesalinghubungan dan kisah unik melalui lensa seni dari tahun 1960-an hingga zaman kita."

Melalui koleksi, pameran, komisen, penyelidikan dan program awam Guggenheim Abu Dhabi, muzium ini akan memupuk dialog merentasi budaya dan generasi sambil mengukuhkan peranan Abu Dhabi sebagai pusat global untuk inovasi seni, pengeluaran kreatif dan pertukaran budaya. Menempatkan 30 galeri di 11,600 meter persegi ruang pameran dalaman, di samping 23,000 meter persegi kawasan pameran luar, Guggenheim Abu Dhabi akan menyediakan salah satu platform paling penting di dunia untuk seni moden dan kontemporari apabila dibuka.

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